Наводнения накрыли сразу несколько турецких провинций. Жертвами стали жители трех из них.
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Число жертв непогоды в Турции возросло
В Управлении по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям сообщили, что наводнения, вызванные сильным дождем, привели к гибели 62 человек в провинции Кастамону. Еще 11 человек погибли в провинции Синоп и 1 – в Бартыне. Общее число жертв достигло 74.
Кроме того, в больницах продолжают находиться 8 пострадавших.
Также более 2 тысяч человек эвакуировали в безопасное место: 341 – в Бартыне, 1 480 – в Кастамону и 560 – в Синопе.
Напомним, 15 августа сообщали о 57 погибших.
Наводнения в Турции: основное
- В Турции лишь 12 августа потушили масштабные лесные пожары. Однако в страну сразу пришло новое бедствие – мощные наводнения.
- Стихия сильнее всего ударила по провинциям Синоп и Бартын, пострадали также Карабюк и Кастамону.
- В Кастамону рухнул 8-этажный дом, он полностью ушел под воду. Разрушениям также подверглась часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Карабюк.
- Сейчас с последствиями непогоды борются более 8 тысяч спасателей и более 1 тысячи техники.