Наводнения накрыли сразу несколько турецких провинций. Жертвами стали жители трех из них.

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Число жертв непогоды в Турции возросло

В Управлении по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям сообщили, что наводнения, вызванные сильным дождем, привели к гибели 62 человек в провинции Кастамону. Еще 11 человек погибли в провинции Синоп и 1 – в Бартыне. Общее число жертв достигло 74.

Кроме того, в больницах продолжают находиться 8 пострадавших.

Также более 2 тысяч человек эвакуировали в безопасное место: 341 – в Бартыне, 1 480 – в Кастамону и 560 – в Синопе.

Напомним, 15 августа сообщали о 57 погибших.

Наводнения в Турции: основное