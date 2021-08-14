На место трагического инцидента уже направили поисково-спасательные группы. Известно, что самолет разбился днем 14 августа на юге Турции.
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Детали аварии пожарного самолета в Турции
В провинции Кахраманмараш разбился пожарный самолет,
– говорится в сообщении.
В телеграм-канале LIFE SHOT уточнили, что аварию потерпел самолет Бе-200. На его борту находились 7 человек. Их судьба пока неизвестна.
Также есть информация, что самолет турецкие спасатели нанимали у России, в частности в управление лесного хозяйства.
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Момент падения самолета смотрите видео
В Турции разбился самолет спасателей: смотрите видео
Пожарный самолет потерпел крушение в городе Кахраманмараш: смотрите карту