На место трагического инцидента уже направили поисково-спасательные группы. Известно, что самолет разбился днем 14 августа на юге Турции.

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Детали аварии пожарного самолета в Турции

В провинции Кахраманмараш разбился пожарный самолет,

– говорится в сообщении.

В телеграм-канале LIFE SHOT уточнили, что аварию потерпел самолет Бе-200. На его борту находились 7 человек. Их судьба пока неизвестна.

Также есть информация, что самолет турецкие спасатели нанимали у России, в частности в управление лесного хозяйства.

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Момент падения самолета смотрите видео

В Турции разбился самолет спасателей: смотрите видео

Пожарный самолет потерпел крушение в городе Кахраманмараш: смотрите карту