На місце аварії вже скерували пошуково-рятувальні групи. Відомо, що літак розбився вдень 14 серпня на півдні Туреччини.

Читайте також Масштабні повені в Туреччині: вже 31 людина загинула

Деталі аварії пожежного літака у Туреччині

У провінції Кахраманмараш розбився пожежний літак,

– йдеться у повідомленні.

У телеграм-каналі LIFE SHOT уточнили, що аварії зазнав літак Бе-200.

Також є інформація, що його турецькі рятувальники орендували у Росії. "РИА Новости" пишуть, що у літаку були 8 людей – 6 представників російської команди та 2 – турецької.

За попередньою інформацією, вижити не вдалося нікому.

Момент падіння літака: дивіться відео

У Туреччині розбився літак рятувальників: дивіться відео

Пожежний літак зазнав аварії у місті Кахраманмараш: дивіться карту

Повені у Туреччині: коротко