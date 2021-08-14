На місце аварії вже скерували пошуково-рятувальні групи. Відомо, що літак розбився вдень 14 серпня на півдні Туреччини.
Читайте також Масштабні повені в Туреччині: вже 31 людина загинула
Деталі аварії пожежного літака у Туреччині
У провінції Кахраманмараш розбився пожежний літак,
– йдеться у повідомленні.
У телеграм-каналі LIFE SHOT уточнили, що аварії зазнав літак Бе-200.
Також є інформація, що його турецькі рятувальники орендували у Росії. "РИА Новости" пишуть, що у літаку були 8 людей – 6 представників російської команди та 2 – турецької.
За попередньою інформацією, вижити не вдалося нікому.
Момент падіння літака: дивіться відео
У Туреччині розбився літак рятувальників: дивіться відео
Пожежний літак зазнав аварії у місті Кахраманмараш: дивіться карту
Повені у Туреччині: коротко
- У Туреччині тільки 12 серпня погасили масштабні лісові пожежі. У країну одразу прийшло нове лихо – потужні повені.
- Стихія найсильніше вдарила по провінціях Синоп і Бартин, постраждали також Карабюк та Кастамону.
- У провінції Кастамону звалився 8-поверховий будинок, він повністю пішов під воду. Окрім того, руйнувань зазнала частина дороги, яка з'єднує провінцію з містом Карабюк.
- У результаті стихії загинула щонайменше 31 людина.