Речь идет о Петербургском социальном коммерческом банке, базу данных которого хакеры недавно взломали.

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"Сольют" значительное количество данных

В Anonymous пообещали, что в ближайшее время будут опубликованы в открытый доступ около 800 гигабайтов данных из этого банка.

Следует добавить, что российские олигархи активно пользуются услугами именно Петербургского социального коммерческого банка.

Добавим, что недавно хакеры обнародовали базу электронных писем российских ведомств. В частности, там 230 тысяч сообщений от российского минкульта.

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