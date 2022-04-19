Йдеться про Петербурзький соціальний комерційний банк, чию базу даних хакери нещодавно зламали.

До теми Хакери Anonymous показали, що отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля

"Злиють" значну кількість даних

В Anonymous пообіцяли, що найближчим часом опублікують у відкритий доступ близько 800 гігабайтів даних з цього банку.

Варто додати, що російські олігархи активно користуються послугами саме Петербурзького соціального комерційного банку.

Додамо, нещодавно хакери оприлюднили базу електронних листів російських відомств. Зокрема, там є 230 тисяч повідомлень від російського мінкульту.

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