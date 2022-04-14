Серед опублікованих даних є листи адміністрації Благовіщенська та апарату губернатора Тверської області. У документах є інформація про зарплати, звільнення, а також дефекти об'єктів культурної спадщини.

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Загалом в оприлюдненому архіві міститься 230 тисяч листів з мінкульту з 2019 до 2022 року та 130 тисяч листів з апарату губернатора Тверської області.

Серед інформації, яку опублікували хакери Anonymous, також є внутрішнє листування працівників підконтрольного міністерству культури "Росдержекспертиз".

У російському мінкульті підтвердили, що виявили атаку хакерів на електронну пошту установи. Натомість в адміністраціях Благовіщенська та Тверської області не відповіли на запити журналістів.

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