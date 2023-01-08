Соответствующий рекорд зафиксировали метеорологи. Воздух в нем в среднем за декабрь прогрелся до 19,1 градуса по Цельсию.

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Побит рекорд за последние 92 года

Метеорологи отметили, что в этот раз удалось побить рекорд средней максимальной температуры декабря за 92 года. Заметим, что измерять эти показатели начали в 1930 году. И с тех пор столь потрясающие выходки погода выбрасывала только раз.

Так, в 1960 году зафиксировали среднюю температуру на отметке 18,8 градуса. Но в декабре 2021 года она была еще выше, хотя и на 0,3 градуса, но превзошла предыдущий зафиксированный рекорд.

Интересно, что средняя температура повысилась не только в Анталии, но и во всей Турции. Связано это с волной жары, которая в декабре прокатилась по стране.

Украинцев ожидает незначительное потепление

Ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что морозный пик придется на 7 – 9 января. Вместо этого с 10 января в Украину вернется потепление.

Среднемесячная температура, прогнозировали в Укргидрометцентре, составит от 0 до 5 градусов мороза. Заметим, что во временно оккупированном Крыму она будет достигать – 1 – 2 градуса тепла. Это на 1 – 1,5 градуса выше нормы.