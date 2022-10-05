Кадры сняты на дрон DJI FPV Combo. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Обратите внимание Украинские полярники торжественно подняли украинский флаг над Антарктидой
Антарктида с высоты птичьего полета
Дрон DJI FPV Combo полярникам презентовали в начале 2022 года.
Честно говоря, дронам в Антарктиде сложно из-за неблагоприятных погодных условий: порывистый ветер, высокая влажность, низкие температуры. Однако система стабилизации дрона компенсирует тряску, поэтому видеоряд – плавный и приятный для просмотра,
– отметили в антарктическом центре.
Как выглядит Антарктида с дрона: смотрите видео
Что сейчас происходит в Антарктиде: последние новости
- На День украинского флага зимовщики и зимовщицы 27-й УАЭ торжественно подняли наш флаг на флагштоке возле станции "Академик Вернадский".
- "Ноосфера" совершил первый рейс в Антарктиду под украинским флагом. Судно успешно вели Павел Панасюк (капитан ледокола) и Саймон Уоллес (бывший британский капитан ледокола).
- Во время выезда украинские полярники встретили морского леопарда. Внешне он может казаться милым.
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