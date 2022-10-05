Кадри зняті дроном DJI FPV Combo. Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

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Антарктида з висоти пташиного польоту

Дрон DJI FPV Combo полярникам презентували на початку 2022 року.

Чесно кажучи, дронам в Антарктиді складно через несприятливі погодні умови: поривчастий вітер, високу вологість, низькі температури. Проте система стабілізації дрона компенсує тряску, тому відеоряд – плавний і приємний для перегляду,

– зазначили в антарктичному центрі.

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