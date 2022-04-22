Український криголам "Ноосфера" повернувся з Антарктики в Чилі. Корабель пришвартувався у порту Пунта-Аренас.

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Рейс до Антарктиди

"Ноосфера" здійснив перший рейс до Антарктиди під українським прапором. Судно успішно вели Павло Панасюк (капітан криголама) та Саймон Воллес (колишній британський капітан криголама).

Рейс корабля забезпечив перезмінку груп експедиції та доставив вантаж на польську антарктичну станцію "Арцтовський". Також на зворотньому шляху вдалося забрати польську команду дослідників.

Неймовірні фото з рейсу корабля:

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