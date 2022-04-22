Про це в ефірі національного телемарафону розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє 24 канал. Марку "Русскій корабль іді…!" почали продавати 12 квітня, а вже через 8 днів майже весь тираж розкупили.

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Укрпошта випустить нову марку про війну з окупантами

Смілянський розповів, що Укрпошта випустить ще одну марку про війну. Вона матиме більший тираж, адже першу марку з "русскім кораблем" розкупили практично за тиждень.

Я сподіваюсь, навіть впевнений, що вона сподобається мільйонам людей. І в неї буде більший наклад,

– додав гендиректор компанії.

Більше деталей про нову марку обіцяють повідомити невдовзі.

Зауважте! Марку "Русскій воєнний корабль, іді …!" випустили у 2 номіналах, кожен з яких мав тираж 500 тисяч штук. Автор дизайну – уродженець Криму Борис Грох. Його ескіз визнали найкращим за результатами голосування майже 8 тисяч респондентів.

До теми – Укрпошта зупинила продаж марки з "русскім кораблем"