Про це в ефірі національного телемарафону розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє 24 канал. Марку "Русскій корабль іді…!" почали продавати 12 квітня, а вже через 8 днів майже весь тираж розкупили.
До теми Після небувалого ажіотажу: Укрпошта зупинила продаж марки з російським воєнним кораблем
Укрпошта випустить нову марку про війну з окупантами
Смілянський розповів, що Укрпошта випустить ще одну марку про війну. Вона матиме більший тираж, адже першу марку з "русскім кораблем" розкупили практично за тиждень.
Я сподіваюсь, навіть впевнений, що вона сподобається мільйонам людей. І в неї буде більший наклад,
– додав гендиректор компанії.
Більше деталей про нову марку обіцяють повідомити невдовзі.
До теми – Укрпошта зупинила продаж марки з "русскім кораблем"