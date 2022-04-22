Об этом в эфире национального телемарафона рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, сообщает 24 канал. Марку "Русский корабль иди…!" начали продавать 12 апреля, а через 8 дней почти весь тираж раскупили.

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Укрпочта выпустит новую марку о войне с оккупантами

Смелянский рассказал, что "Укрпочта" выпустит еще одну марку о войне. Она будет иметь больший тираж, ведь первую марку с русским кораблем раскупили практически за неделю.

Я надеюсь, даже уверен, что она понравится миллионам людей. И у нее будет больший тираж,

– добавил гендиректор компании.

Больше деталей новой марки обещают сообщить вскоре.

Заметьте! Марку "Русский военный корабель, иди…!" выпустили в 2 номиналах, каждый из которых имел тираж в 500 тысяч штук. Автор дизайна – уроженец Крыма Борис Грох. Его эскиз сочли лучшим по результатам голосования почти 8 тысяч респондентов.

Укрпочта остановила продажу марки с "русским кораблем"