Об этом в эфире национального телемарафона рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, сообщает 24 канал. Марку "Русский корабль иди…!" начали продавать 12 апреля, а через 8 дней почти весь тираж раскупили.
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Укрпочта выпустит новую марку о войне с оккупантами
Смелянский рассказал, что "Укрпочта" выпустит еще одну марку о войне. Она будет иметь больший тираж, ведь первую марку с русским кораблем раскупили практически за неделю.
Я надеюсь, даже уверен, что она понравится миллионам людей. И у нее будет больший тираж,
– добавил гендиректор компании.
Больше деталей новой марки обещают сообщить вскоре.
Укрпочта остановила продажу марки с "русским кораблем"