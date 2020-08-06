На станции "Академик Вернадский" зафиксировали 5 пингвинов. Такое появление было неожиданным для людей, ведь сейчас в Антарктиде – разгар зимы. Ученые объяснили, что все из-за очень теплого времени года.

На фейсбук-странице Национального антарктического научного центра сообщили, что последний пингвин покинул станцию ​​в 2020 году в конце мая. Животные вернулись на 2 месяца быстрее, чем должны были.

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В научном центре отметили, что пингвины дженту или субантарктические. Они являются типичными жителями острова Галиндез, где расположена станция, во все сезоны, кроме зимы.

Как объяснили возвращение пингвинов ученые

Биолог 25-й УАЭ Александр Салганский рассказал, что обычно пингвины массово возвращаются на остров во второй половине октября (в нашем полушарии – апрель).

В научном центре также отметили, что в предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом. Обычно, зимы там снежные и яростые. Однако в 2020 году зима выдалась аномально теплой, это и стало причиной такого быстрого возвращения пингвинов. Днем снег на острове тает, дневная температура на станции достигает +4,1С °.