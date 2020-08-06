На станції "Академік Вернадський" зафіксували 5 пінгвінів. Така поява була неочікуваною для людей, адже зараз в Антарктиді – розпал зими. Вчені пояснили, що все через дуже теплу пору року.

На фейсбук-сторінці Національного антарктичного наукового центру повідомили, що останній пінгвін залишив станцію у 2020 році наприкінці травня. Тварини повернулись на 2 місяці швидше, ніж повинні були.

Цікаво Кота викинули з 5 поверху столичного будинку: тварина померла в реанімації

У науковому центрі зазначили, що пінгвіни дженту або субантарктичні. Вони є типовими мешканцями острову Галіндез, де розташована станція, у всі сезони, окрім зими.

Як пояснили повернення пінгвінів вчені

Біолог 25-ої УАЕ Олександр Салганський розповів, що зазвичай пінгвіни масово повертаються на острів у другій половині жовтня (у нашій півкулі – квітень).

У науковому центрі також зазначили, що у попередні роки острів взимку був майже весь скутий кригою. Зазвичай, зими там сніжні і люті. Однак у 2020 році зима видалась аномально теплою, це і стало причиною такого швидкого повернення пінгвінів. Вдень сніг на острові тане, денна температура на станції сягає +4,1 С°.