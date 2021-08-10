Ожидается, что следующая неделя станет самой жаркой в 2021 году. Департамент гражданской защиты уже предупредил о риске возникновения лесных пожаров.

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"Люцифер" накроет Италию

Прогнозируется, что в течение следующих нескольких дней температура воздуха в некоторых районах южной Италии достигнет +48 градусов, так как жаркая волна "Люцифера" усилится в самую жаркую неделю года,

– пишет издание.

Во вторник, 10 августа, четыре города: Бари, Кампобассо, Риети и Рим находятся в режиме "красной тревоги".

В среду, 11 августа, эта цифра возрастет до 8, а в четверг, 12 августа, – до 10.

Присоединятся Болонья, Фрозиноне, Латина, Палермо, Перуджа и Триест.

В последние недели многие регионы Италии пострадали от сокрушительных пожаров, особенно сильно – Сардиния, Сицилия и Абруццо.

Обратите внимание! Ученые утверждают, что климатический кризис вызывает жару, а экстремальные погодные явления становятся более частыми и интенсивными.