В телеграм-канале МВД выложили крутое видео о четырехлапых помощниках. Они бок о бок с пограничниками следят за нашей с вами безопасностью.

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Четвероногие не только помогают, но и успокаивают

Пограничники признаются, что четвероногие охранники – незаменимые помощники. Собаки всегда рядом и готовы помочь задержать преступника или найти то, что пытаются скрыть. Но все мы знаем, что эти влажные носики не удастся обмануть.

А во время войны они стали еще и антидепрессантами для военных, которые выполняют задачи по обороне своего государства.

– добавляют сотрудники.

Эти четырехлапые – настоящие помощники и антидепрессанты для пограничников:

Они отмечают, что без хвостатых напарников сейчас не обходится ни одно подразделение охраны украинской границы или блокпост. И их очень ценят не только за помощь, но и за то, что они позволяют даже в трудные времена разрядить атмосферу.

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