У телеграм-каналі МВС виклали круте відео про чотирилапих помічників. Вони пліч-о-пліч з прикордонниками слідкують про нашу з вами з безпеку.

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Чотирилапі не лише допомагають, а й заспокоюють

Прикордонники зізнаються, що чотирилапі охоронці – незамінні помічники. Собаки завжди поруч і готові допомогти затримати злочинця або знайти те, що намагаються приховати. Але всі ми знаємо, що ці вологі носики не вийде обдурити.

А під час війни вони стали ще й антидепресантами для військових, які виконують завдання з оборони своєї держави,

– додають співробітники.

Ці чотирилапі – справжні помічники й антидепресанти для прикордонників:

Вони наголошують, що без хвостатих напарників нині не обходиться жоден підрозділ охорони українського кордону або блокпост. І їх дуже цінують не лише за допомогу, а й за те, що вони дозволяють навіть у найважчі часи розрядити атмосферу.

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