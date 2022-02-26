Если бы он реально боролся с фашистами, то послал бы себе сам пулю в лоб, перед этим предварительно пристрелив Лаврова.

Читайте Если вы услышите слова о братстве – не верьте им, а сразу проверьте боезапас

Россияне боятся открыть рот

Элиты России, если бы они были элитами, уже бы организовали трансляцию Лебединого озера по всем каналам, спасая свою экономику от последствий шагов полоумного диктатора. Но по телевизору показывают трясущиеся коленки "элиты" перед сумасшедшим диктатором.

А другая часть сидит дома в страхе открыть рот.

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Это терроризм

И все вместе это называется просто. Терроризм.

Если один безумный террорист направляет самолеты в небоскребы, то второй безумный террорист бьет по жилым зданиям крылатыми ракетами. Они одинаковые.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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