Якби він реально боровся з фашистами, то послав би собі сам кулю в чоло, перед цим застреливши Лаврова.
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Росіяни бояться відкрити рота
Еліти Росії, якби вони були елітами, вже організували б трансляцію Лебединого озера по всіх каналах, рятуючи свою економіку від наслідків кроків розумного диктатора. Але по телевізору показують коліна, що трясуться, "еліти" перед божевільним диктатором.
А інша частина сидить удома в страху відкрити рота.
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Це тероризм
І все разом це називається просто. Тероризм.
Якщо один божевільний терорист спрямовує літаки в хмарочоси, другий божевільний терорист б'є по житлових будинках крилатими ракетами. Вони однакові.
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