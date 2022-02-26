Якби він реально боровся з фашистами, то послав би собі сам кулю в чоло, перед цим застреливши Лаврова.

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Росіяни бояться відкрити рота

Еліти Росії, якби вони були елітами, вже організували б трансляцію Лебединого озера по всіх каналах, рятуючи свою економіку від наслідків кроків розумного диктатора. Але по телевізору показують коліна, що трясуться, "еліти" перед божевільним диктатором.

А інша частина сидить удома в страху відкрити рота.

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Це тероризм

І все разом це називається просто. Тероризм.

Якщо один божевільний терорист спрямовує літаки в хмарочоси, другий божевільний терорист б'є по житлових будинках крилатими ракетами. Вони однакові.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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