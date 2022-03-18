В фейсбуке Генштаба ВСУ появилось короткое, но красноречивое видео. На нем можно увидеть брошенную оккупантами САУ. Но поражает не так военная техника, как напоминание для вражеских солдат.

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"Синей" армии напомнили, что антифриз пить нельзя

Напомним, что в Украине до сих пор холодно ночью. Поэтому, вполне вероятно, российские солдаты имели бы желание хоть как-то согреться, чтобы не умереть от переохлаждения в своей технике.

Но мало кому бы пришло в голову сделать это с помощью антифриза. Хотя, это нам бы не пришло в голову, а "синей" армии сполна. Иначе как объяснить наличие таблички, призывающей ни в коем случае не пить антифриз?

Смотрите на видео очередную находку украинских военных:

Украинские бойцы обнаружили САУ, которую оккупанты оставили под открытым небом. Сделали они это потому, что у них просто закончилась солярка. Вишенкой же на торте для наших военных стала табличка "Антифриз – яд". Смех не смогли удержать ни они, когда снимали видео, ни мы, когда его смотрели.

Что такое САУ Это самоходная артиллерийская установка. Она предназначена для непосредственного огневого сопровождения танков, а также пехоты в бою.

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