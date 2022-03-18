У фейсбуці Генштабу ЗСУ з'явилося коротке, але промовисте відео. На ньому можна побачити покинуту окупантами САУ. Але вражає не так військова техніка, як нагадування для ворожих солдатів.

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"Синій" армії нагадали, що антифриз пити не можна

Нагадаємо, що в Україні досі холодно вночі. Тож, цілком імовірно, російські солдати мали б бажання бодай якось зігрітися, щоб не вмерти від переохолодження у своїй техніці.

Але мало кому б спало на думку зробити це за допомогою антифризу. Хоча, це нам би не спало на думку, а "синій" армії сповна. Інакше як пояснити наявність таблички, яка закликає ні в якому разі не пити антифриз?

Дивіться на відео чергову знахідку українських військових:

Українські бійці виявили САУ, яку окупанти залишили просто неба. Зробили вони це тому, що у них просто закінчилася солярка. Вишенькою ж на торті для наших військових стала табличка "Антифриз – яд". Сміх не змогли втримати ані вони, коли знімали відео, ані ми, коли його дивилися.

Що таке САУ Це самохідна артилерійська установка. Вона призначена для безпосереднього вогневого супроводу танків, а також піхоти у бою.

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