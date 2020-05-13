Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект: текст закона
Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая одобрила во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. Его еще называют "антиколомойским", поскольку он является одним из требований МВФ относительно невозврата "Приватбанка" олигарху.
Законопроект №2571-д поддержали 270 депутатов. За закон проголосовали 200 депутатов от "Слуги народа", 23 нардепа "Европейской солидарности". Также голосовали депутаты "Голоса", группы "Доверие" и внефракционные. В то же время ни одного голоса не дали ОПЗЖ и "Батькивщина".
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Что этому предшествовало
В первом чтении законопроект приняли еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с олигархом Коломойским, подали более 16 тысяч правок. По подсчетам, к каждому слову получилось по одной правке. Из этих 16 тысяч правок комитет учел только 300 технических. При этом, содержание законопроекта не изменилось.
Кроме этого Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые по тем или иным причинам блокируются правками.
Что предусматривает "антиколомойский" законопроект
- Начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами. Таким образом решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.
- Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.
- Впрочем ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.
- То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем деньги экс-владельцам все же будут компенсированы, если нарушение будет доказано.
- Стоимость акций, а соответственно и нанесенного бывшему владельцу ущерба, будет определяться международной аудиторской компанией. Ее будет назначать суд, и эта компания должна соответствовать определенным требованиям НБУ.
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Читайте полный текст законопроекта:
Почему "антиколомойский" законопроект получил такое название? Все из-за того, что закон фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк". Сейчас тот активно судится с государством из-за национализации. В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы спасти банковскую систему Украины от краха.
Тогда олигархи сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложило в "Приватбанк" более 100 миллиардов гривен.