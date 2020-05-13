Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект: текст закона

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая одобрила во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. Его еще называют "антиколомойским", поскольку он является одним из требований МВФ относительно невозврата "Приватбанка" олигарху.

Законопроект №2571-д поддержали 270 депутатов. За закон проголосовали 200 депутатов от "Слуги народа", 23 нардепа "Европейской солидарности". Также голосовали депутаты "Голоса", группы "Доверие" и внефракционные. В то же время ни одного голоса не дали ОПЗЖ и "Батькивщина".

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Что этому предшествовало

В первом чтении законопроект приняли еще 16 апреля. После этого нардепы, которых связывают с олигархом Коломойским, подали более 16 тысяч правок. По подсчетам, к каждому слову получилось по одной правке. Из этих 16 тысяч правок комитет учел только 300 технических. При этом, содержание законопроекта не изменилось.

Кроме этого Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые по тем или иным причинам блокируются правками.

Что предусматривает "антиколомойский" законопроект

Начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами. Таким образом решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.

Таким образом решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам. Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.

или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев. Впрочем ключевым пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.

То есть законопроект фактически исключает возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем деньги экс-владельцам все же будут компенсированы, если нарушение будет доказано.

Стоимость акций, а соответственно и нанесенного бывшему владельцу ущерба, будет определяться международной аудиторской компанией. Ее будет назначать суд, и эта компания должна соответствовать определенным требованиям НБУ.

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Читайте полный текст законопроекта:

Почему "антиколомойский" законопроект получил такое название? Все из-за того, что закон фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк". Сейчас тот активно судится с государством из-за национализации. В 2017 году украинская власть приняла решение о вхождении государства в капитал "Привата", чтобы спасти банковскую систему Украины от краха.



Тогда олигархи сознательно доводили банк до банкротства, чтобы вывести из него деньги вкладчиков. Государство же после национализации вложило в "Приватбанк" более 100 миллиардов гривен.