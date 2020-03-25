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      "Антиколомойский законопроект", мифы про коронавирус – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 24 марта – в парламенте зарегистрировали законопроект, который в узких кругах назвали "антиколомойским" и касается он "Приватбанка". А точнее должен остановить попытки Коломойского отменить через суд национализацию крупнейшего в Украине банка и получить от государства миллиардную компенсацию. Ульяна Супрун собрала все мифы про коронавирус и развеяла их.

      Также в выпуске:

      Коронавирусом в Украине заболели уже 99 человек, 3 умерли, 1 человек выздоровел.

      Украинских ученых, которые должны разрабатывать тесты на коронавирус, отправили в неоплачиваемый отпуск.

      Андрей Богдан подтвердил в фейсбуке, что у него нет заболевания Covid-19.

       

      В Украине уже 100 случаев коронавируса: в Броварах болезнь обнаружили у 21-летней девушки
      24 марта
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Игорь Коломойский Приватбанк Фейки про коронавирус Гуд найт Юкрейн
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