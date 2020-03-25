"Антиколомойский законопроект", мифы про коронавирус – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 24 марта – в парламенте зарегистрировали законопроект, который в узких кругах назвали "антиколомойским" и касается он "Приватбанка". А точнее должен остановить попытки Коломойского отменить через суд национализацию крупнейшего в Украине банка и получить от государства миллиардную компенсацию. Ульяна Супрун собрала все мифы про коронавирус и развеяла их.
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