"Антиколомойский законопроект", мифы про коронавирус – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 24 марта – в парламенте зарегистрировали законопроект, который в узких кругах назвали "антиколомойским" и касается он "Приватбанка". А точнее должен остановить попытки Коломойского отменить через суд национализацию крупнейшего в Украине банка и получить от государства миллиардную компенсацию. Ульяна Супрун собрала все мифы про коронавирус и развеяла их.

Также в выпуске: Коронавирусом в Украине заболели уже 99 человек, 3 умерли, 1 человек выздоровел. Украинских ученых, которые должны разрабатывать тесты на коронавирус, отправили в неоплачиваемый отпуск. Андрей Богдан подтвердил в фейсбуке, что у него нет заболевания Covid-19.