"Антиколомойський законопроєкт", міфи про коронавірус – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 24 березня – у парламенті зареєстрували законопроєкт, який у вузьких колах назвали "антиколомойським" і стосується він "Приватбанку". А точніше має зупинити спроби Коломойського скасувати через суд націоналізацію найбільшого в Україні банку та отримати від держави мільярдну компенсацію. Уляна Супрун зібрала всі міфи про коронавірус та розвіяла їх.

Також у випуску: На коронавірус в Україні захворіли вже 99 людей, 3 померли, 1 людина одужала. Українських науковців, які мали б розробляти тести на коронавірус, відправили у неоплачувану відпустку. Андрій Богдан підтвердив у фейсбук, що у нього немає захворювання Covid-19.