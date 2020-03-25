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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      "Антиколомойський законопроєкт", міфи про коронавірус – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 24 березня – у парламенті зареєстрували законопроєкт, який у вузьких колах назвали "антиколомойським" і стосується він "Приватбанку". А точніше має зупинити спроби Коломойського скасувати через суд націоналізацію найбільшого в Україні банку та отримати від держави мільярдну компенсацію. Уляна Супрун зібрала всі міфи про коронавірус та розвіяла їх.

      Також у випуску:

      На коронавірус в Україні захворіли вже 99 людей, 3 померли, 1 людина одужала.

      Українських науковців, які мали б розробляти тести на коронавірус, відправили у неоплачувану відпустку.

      Андрій Богдан підтвердив у фейсбук, що у нього немає захворювання Covid-19.

      Коронавірус в Італії: за добу померли 743 людини
      24 березня
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Ігор Коломойський Приватбанк Фейки про коронавірус Гуд найт Юкрейн
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