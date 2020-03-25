"Антиколомойський законопроєкт", міфи про коронавірус – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 24 березня – у парламенті зареєстрували законопроєкт, який у вузьких колах назвали "антиколомойським" і стосується він "Приватбанку". А точніше має зупинити спроби Коломойського скасувати через суд націоналізацію найбільшого в Україні банку та отримати від держави мільярдну компенсацію. Уляна Супрун зібрала всі міфи про коронавірус та розвіяла їх.
Також у випуску:
На коронавірус в Україні захворіли вже 99 людей, 3 померли, 1 людина одужала.
Українських науковців, які мали б розробляти тести на коронавірус, відправили у неоплачувану відпустку.
Андрій Богдан підтвердив у фейсбук, що у нього немає захворювання Covid-19.
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