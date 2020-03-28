"Антиколомойский" законопроект: проголосует ли Рада, учитывая необходимый транш МВФ

После заседания фракции "Слуги народа" Владимир Зеленский заявил, что хочет от Верховной Рады принятия нескольких законопроектов, необходимых для транша МВФ в размере 8 миллиардов долларов. Они пойдут на поддержку украинской экономики, которая уже вошла в кризис из-за карантина. Однако проголосуют ли нардепы за такой решающий и важный для Украины законопроект – неизвестно.

МВФ готов выделить деньги Украине на помощь в борьбе с коронавирусом и его последствиями для экономики. Однако для этого у них есть 2 важных условия:

земельная реформа;

"Антиколомойский" закон.

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"Мы договорились с руководством Международного валютного фонда. Как только выполним эти условия, в течение 15 дней мы получим первый быстрый транш. Он будет примерно 1,75 – 2 миллиарда долларов США", – сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Бывший министр экономики Тимофей Милованов заверил, что принятие этого законопроекта очень важно для страны.

Чтобы была гарантия, что деньги, которые украли из банков, не станут еще большими. Этот антибанковский закон гарантирует, что нельзя перекрутить через суды и вернуть обанкротившиеся банки тем самим владельцам, еще и им что-то заплатить,

– пояснил экс-министр.

"Антиколомойский" законопроект представило еще предыдущее правительство в прошлом году. Документ устраивал МВФ, но тогда не было политической воли для голосования. Новое правительство предложило новый проект закона, который тоже согласовали с МВФ. Однако депутаты, которых связывают с Игорем Коломойским, сразу начали предлагать альтернативные законопроекты.

Нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк отметила, что правительственный вариант нарушает Конституцию, его не поддержит президент.



Ольга Василевская-Смаглюк / Фото: партия "Слуга народа"

Инвестиционный банкир Сергей Фурса пояснил, что такие действия Василевской-Смаглюк помогают Коломойскому получить контроль над "Приватбанком", а это лишь первая ступень в его стратегии.

"Ему нужна компенсация, но не живыми деньгами, а для того, чтобы договориться так, чтобы "Приватбанк" отозвал иск в Лондоне. То есть это его цель. Очень важно сейчас понимать, что Коломойский борется за все собственные активы, а не за "Приватбанк". Потому что все активы Коломойского, которые ему принадлежат, должны сейчас быть переданы украинскому государству, проданы. И деньги должны пойти в бюджет", – заверил инвестиционный банкир Сергей Фурса.



Сергей Фурса / Фото: 24 канал

По подсчетам эксперта, голосов для правительственного законопроекта пока нет. Найдет ли их Зеленский – станет известно в понедельник на внеочередном заседании.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте?

Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы. Также должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".