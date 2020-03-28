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      "Антиколомойський" законопроєкт: чи проголосує Рада, зважаючи на необхідний транш МВФ

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      Після засідання фракції "Слуги народу" Володимир Зеленський заявив, що хоче від Верховної Ради ухвалення кількох законопроєктів, необхідних для траншу МВФ у розмірі 8 мільярдів доларів. Вони підуть на підтримку української економіки, яка уже ввійшла в кризу через карантин. Однак чи проголосують нардепи за такий вирішальний та важливий для України законопроєкт – невідомо.

      МВФ готовий виділити гроші Україні на допомогу в боротьбі з коронавірусом і його наслідками для економіки. Однак для цього у них є 2 важливі умови:

      • земельна реформа;
      • "антиколомойський" закон.

      Читайте також Про справу "Приватбанку", зустрічі з Коломойським та можливість дефолту: інтерв'ю з Гончаруком

      "Ми домовилися з керівництвом Міжнародного валютного фонду. Як тільки зробимо ці умови, впродовж 15 днів ми отримаємо перший швидкий транш. Він буде приблизно 1,75 – 2 мільярди доларів США", – сказав Президент України Володимир Зеленський.

      Колишній міністр економіки Тимофій Милованов запевнив, що ухвалення цього законопроєкту дуже важливе для країни.

      Щоб була гарантія, що гроші, які вкрали з банків, не стануть ще більшими. Цей антибанківський закон гарантує, що не можна перекрутити через суди і повернути банки, які збанкрутували, тим самим власникам, ще й їм щось заплатити,
      – пояснив ексміністр.

      "Антиколомойський" законопроєкт презентував ще попередній уряд минулого року. Документ влаштовував МВФ, але тоді не було політичної волі для голосування. Новий уряд запропонував новий проєкт закону, який теж узгодили з МВФ. Однак депутати, яких пов'язують з Ігорем Коломойським, одразу почали пропонувати альтернативні законопроєкти.

      Нардепка від партії "Слуга народу" Ольга Смаглюк-Василевська зазначила, що урядовий варіант порушує Конституцію, його не підтримає президент.


      Ольга Василевська-Смаглюк / Фото: партія "Слуга народу"

      Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив, що такі дії Василевської-Смаглюк допомагають Коломойському отримати контроль над "Приватбанком", а це лише перша сходинка в його стратегії.

      "Йому потрібна компенсація, але не живими грошима, а для того, щоб домовитися так, щоб "Приватбанк" відкликав позов у Лондоні. Тобто це його мета. Дуже важливо зараз розуміти, що Коломойський бореться за всі власні активи, а не за "Приватбанк". Бо всі активи Коломойського, які йому належать, мають зараз бути передані українській державі, продані. І гроші мають піти в бюджет", – запевнив інвестиційний банкір Сергій Фурса.


      Сергій Фурса / Фото: 24 канал

      За підрахунками експерта, голосів для урядового законопроєкту поки що немає. Чи знайде їх Зеленський стане відомо у понеділок на позачерговому засіданні.

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт? Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи. Також повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Новий уряд Шмигаля Тимофій Милованов – новини Володимир Зеленський Транш МВФ МВФ Ігор Коломойський
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