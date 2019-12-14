"Антиколомойский законопроект" в Раде: сможет ли НБУ ответить

В парламенте зарегистрировали законопроект, который в узких кругах назвали "антиколомойским", и касается он Приватбанка. А точнее должен остановить попытки одиозного олигарха Игоря Коломойского отменить через суд национализацию крупнейшего в Украине банка и получить от государства миллиардную компенсацию.

Текста проекта закона на сайте Верховной Рады до сих пор не опубликовали. Его еще рассматривает руководство парламента. Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова сказала, что в секрете держится план, как не допустить возвращения Приватбанка в руки Игоря Коломойского.

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Уже на следующей неделе в Апелляционном суде будут решать, были ли миллиардные долги экс-владельцев основанием национализировать Приватбанк. В том, что решение будет в пользу государства, есть обоснованные сомнения.

"У нас вопрос к тому, как работает судебная система. И это все понимают, что она не была реформированной. Это понимает и МВФ", – заявила Екатерина Рожкова.



Екатерина Рожкова

В МВФ обеспокоены усилением влияния Коломойского в Украине и требуют гарантий, что национализацию Приватбанка не отыграют назад. Иначе не видать Украине финансовой помощи в 5,5 миллиардов долларов.

Мы сейчас дорабатываем с МВФ определенные технические вопросы. Вопрос Приватбанка там также присутствует. И этот вопрос звучит так, что мы как государство будем прилагать все усилия для того, чтобы вернуть утраченные государством средства,

– добавила Екатерина Рожкова.

11 декабря в Раде зарегистрировали таинственный законопроект о банках. Его текст до сих пор не опубликовали. А председатель профильного парламентского комитета избегает прямого ответа на вопрос, действительно ли это тот самый "антиколомойский закон", о котором уже несколько недель говорят в кулуарах Кабмина.



Игорь Коломойский

Источники 24 канала в Нацбанке, правительстве и Офисе Президента подтверждают, что законопроект №2571 зарегистрировали именно для того, чтобы отрезать путь к возвращению Привата олигарху. Более того, его текст уже появился в СМИ.

Закон не может содержать прямые нормы о том, что Приватбанк не может возвращаться бывшим владельцам,

– прокомментировал главный редактор интернет-издания "Финансовый клуб" Вячеслав Садовничий.

Такой закон был бы антиконституционным. Поэтому в законопроекте прописали, что решение НБУ о выводе любого банка с рынка окончательное. И хотя оспорить в суде признание банка неплатежеспособным возможно, но, как сказал Вячеслав Садовничий, такой банк не получит обратно лицензию. А максимум, на что могут рассчитывать бывшие владельцы, это бороться и дальше в судах за получение денежной компенсации.



МВФ боится, что Приватбанк вернут Коломойскому

Прописана и формула, по которой суд должен рассчитать сумму компенсации экс-владельцам, если решение НБУ о выводе банка с рынка признают неправомерным. И по этой формуле Коломойский ничего не сможет вернуть.

Действительно, принятие этого законопроекта будет сложно проходить в Верховной Раде, учитывая, что он затрагивает интересы не только Игоря Коломойского и приближенных к нему депутатов. А также других собственников обанкротившихся банков, которые имеют влияние на отдельные депутатские группы и группировки в Верховной Раде,

– добавил Вячеслав Садовничий.

Впрочем, учитывая заинтересованность в решении вопроса в пользу государства самого президента Владимира Зеленского, голоса в поддержку "антиколомойского" законопроекта смогут найти.

Коротко о национализации Приватбанка