"Антиколомойський законопроєкт" у Раді: чи зможе НБУ відповісти

У парламенті зареєстрували законопроєкт, який у вузьких колах назвали "антиколомойським" і стосується він Приватбанку. А точніше має зупинити спроби одіозного олігарха Ігоря Коломойського скасувати через суд націоналізацію найбільшого в Україні банку та отримати від держави мільярдну компенсацію.

Тексту проєкту закону на сайті Верховної Ради досі не опублікували. Його ще розглядає керівництво парламенту. Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова сказала, що у секреті тримається план, як не допустити повернення Приватбанку у руки Ігоря Коломойського.

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Вже наступного тижня в Апеляційному суді вирішуватимуть, чи були мільярдні борги ексвласників підставою націоналізувати Приватбанк. В тому, що рішення буде на користь держави – є обгрунтовані сумніви.

"Ми маємо питання до того, як працює судова система. І це всі розуміють, що вона не була реформованою. Це розуміє і МВФ", – заявила Катерина Рожкова.



Катерина Рожкова

У МВФ занепокоєні посиленням впливу Коломойського в Україні та вимагають гарантій, що націоналізацію Приватбанку не відіграють назад. Інакше не бачити Україні фінансової допомоги у 5,5 мільярдів доларів.

Ми зараз доопрацьовуємо із МВФ певні технічні питання. Питання Приватбанку там також присутнє. І це питання звучить так, що ми, як держава будемо докладати всіх зусиль, для того, аби повернути втрачені державою кошти,

– додала Катерина Рожкова.

11 грудня в Раді зареєстрували таємничий законопроєкт про банки. Його тексту досі не опублікували. А голова профільного парламентського комітету уникає прямої відповіді на питання, чи дійсно це той самий "антиколомойський закон", про який вже кілька тижнів говорять у кулуарах Кабміну.



Ігор Коломойський

Джерела 24 каналу в Нацбанку, уряді й Офісі Президента підтверджують, що законопроєкт №2571 зареєстрували саме задля того, аби відрізати шлях до повернення Привату олігарху. Більше того, його текст вже навіть з'явився в ЗМІ.

Закон не може містити прямі норми про те, що "Приватбанк" не може повертатися колишнім власникам,

– прокоментував головний редактор інтернет-видання "Фінансовий клуб" В'ячеслав Садовничий.

Такий закон був би "антиконституційним". Тому в законопроєкті прописали, що рішення НБУ про виведення будь-якого банку з ринку – остаточне. І хоча оскаржити у суді визнання банку неплатоспроможним можливо, але, як сказав В'ячеслав Садовничий, такий банк не отримає назад ліцензію. А максимум, на що можуть сподіватися колишні власники, це боротися і далі в судах по тримання грошової компенсації.



МВФ боїться, що Приватбанк повернуть Коломойському

Прописана й формула, за якою суд має розрахувати суму компенсації ексвласникам, якщо рішення НБУ про виведення банку з ринку визнають неправомірним. І за цією формулою Коломойський нічого не зможе повернути.

Дійсно ухвалення цього законопроєкту буде складно проходити у Верховній Раді, враховуючи що він зачіпає інтереси не тільки Ігоря Коломойського та наближених до нього депутатів. А також інших власників збанкрутілих банків, які мають вплив на окремі депутатські групи та угрупування у Верховній Раді,

– додав В'ячеслав Садовничий.

Втім, враховуючи зацікавленість у вирішенні питання на користь держави самого президента Володимира Зеленського, голоси на підтримку "антиколомойського" законопроєкту знайти зможуть.

Коротко про націоналізацію "Приватбанку"