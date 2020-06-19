В Антикоррупционном суде обнаружили коронавирус: детали
У одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда Украины обнаружили коронавирусную болезнь. Его первый тест на COVID-19 показал положительный результат, но повторный тест пока не проводили.
Сейчас в здании суда проводят усиленную дезинфекцию помещения, сообщили в Высшем антикоррупционном суде.
К слову Коронавирус во Львове обнаружили у судьи, суд остановил работу
В то же время в ВАКС определяют круг лиц, с которыми контактировал работник, у которого обнаружили коронавирус. Все работники суда, входящие в этот перечень, находятся на самоизоляции.
Угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям,
– сообщили в Антикоррупционном суде.
Резюмируя, там заверили, что продолжают сохранять спокойствие и осуществлять правосудие. Как в известном англоязычном лозунге – Keep calm and administer justice, так сказать.
В каких еще судах выявляли коронавирус:
- Лычаковский и Шевченковский райсуд Львова;
- Межгорский райсуд Закарпатской области;
- Верховинский райсуд Ивано-Франковской области;
- Апелляционный суд Днепра;
- Апелляционный суд Винницы;
- Апелляционный суд Ровно;
- Хозяйственный суд Луцка.