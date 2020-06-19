У одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда Украины обнаружили коронавирусную болезнь. Его первый тест на COVID-19 показал положительный результат, но повторный тест пока не проводили.

Сейчас в здании суда проводят усиленную дезинфекцию помещения, сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

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В то же время в ВАКС определяют круг лиц, с которыми контактировал работник, у которого обнаружили коронавирус. Все работники суда, входящие в этот перечень, находятся на самоизоляции.

Угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения суда работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям,

– сообщили в Антикоррупционном суде.

Резюмируя, там заверили, что продолжают сохранять спокойствие и осуществлять правосудие. Как в известном англоязычном лозунге – Keep calm and administer justice, так сказать.

В каких еще судах выявляли коронавирус: