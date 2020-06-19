В одного з працівників Вищого антикорупційного суду України виявили коронавірусну хворобу. Його перший тест на COVID-19 показав позитивний результат, але повторний тест поки не проводили.

Наразі в будівлі суду проводять посилену дезінфекцію приміщення, повідомили у Вищому антикорупційному суді.

До слова Коронавірус у Львові виявили у судді, суд зупинив роботу

Водночас у ВАКС визначають коло осіб, з якими контактував працівник, у якого виявили коронавірус. Усі працівники суду, які входять до цього переліку, перебувають на самоізоляції.

Загрози здійсненню правосуддя немає, усі приміщення суду працюють у звичному режимі із дотриманням масочного режиму й щоденним вимірюванням температури працівникам і відвідувачам,

– повідомили в Антикорупційному суді.

Резюмуючи, там запевнили, що продовжують зберігати спокій і здійснювати правосуддя. Як у відомому англомовному гаслі – Keep calm and administer justice, так би мовити.

У яких ще судах виявляли коронавірус: