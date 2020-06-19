В Антикорупційному суді виявили коронавірус: деталі
В одного з працівників Вищого антикорупційного суду України виявили коронавірусну хворобу. Його перший тест на COVID-19 показав позитивний результат, але повторний тест поки не проводили.
Наразі в будівлі суду проводять посилену дезінфекцію приміщення, повідомили у Вищому антикорупційному суді.
До слова Коронавірус у Львові виявили у судді, суд зупинив роботу
Водночас у ВАКС визначають коло осіб, з якими контактував працівник, у якого виявили коронавірус. Усі працівники суду, які входять до цього переліку, перебувають на самоізоляції.
Загрози здійсненню правосуддя немає, усі приміщення суду працюють у звичному режимі із дотриманням масочного режиму й щоденним вимірюванням температури працівникам і відвідувачам,
– повідомили в Антикорупційному суді.
Резюмуючи, там запевнили, що продовжують зберігати спокій і здійснювати правосуддя. Як у відомому англомовному гаслі – Keep calm and administer justice, так би мовити.
У яких ще судах виявляли коронавірус:
- Личаківський і Сихівський райсуди Києва;
- Міжгірський райсуд Закарпатської області;
- Верховинський райсуд Івано-Франківської області;
- Апеляційний суд Дніпра;
- Апеляційний суд Вінниці;
- Апеляційний суд Рівного;
- Господарський суд Луцька.