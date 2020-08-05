Высший антикоррупционный суд не успеет рассмотреть 9 уголовных дел из-за истечения срока давности. Среди "счастливчиков", которые теперь могут выйти сухими из воды, – экс-министр инфраструктуры и мэр Одессы.

Все уголовные дела касаются ложных сведений в декларациях. Украинское законодательство классифицирует это преступление как небольшой тяжести, поэтому срок привлечения к ответственности составляет три года, сообщает Слово и дело.

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Чиновники, которые могут избежать наказания

экс-глава НАПК Наталья Корчак (не задекларировала автомобиль);

экс-глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова (указала неверную стоимость квартиры, а также не задекларировала автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж);

экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян (не внес в декларацию дом, в котором жил, а также автомобиль BMW X5 своего брата, хотя детективы установили, что эта машина принадлежит именно Омеляну).

мэр Одессы Геннадий Труханов (не указал в декларации все имущество своей сожительницы Татьяны Колтуновой. Во время обысков у нее в квартире детективы нашли кабинет Труханова и его банковские карточки). Однако Труханову уже вручили новое подозрение о недостоверной информации в декларации за 2017 год. Его срок давности истекает в марте 2021 года, поэтому чиновника еще можно привлечь к ответственности.

Кому еще "повезло"

По этой же причине наказания могут избежать бывшие судьи Ирина Попович, Евгений Самойленко и Олег Голяшкин, экс-глава Государственной экологической инспекции Андрей Заика и экс-депутат Полтавского областного совета Юрий Лебедин.