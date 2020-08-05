Вищий антикорупційний суд не встигне розглянути 9 кримінальних справ через закінчення терміну давності. Серед "щасливчиків", які тепер можуть вийти сухими з води, – ексміністр інфраструктури та мер Одеси.

Усі кримінальні справи стосуються неправдивих відомостей у деклараціях. Українське законодавство класифікує цей злочин як невеликої тяжкості, тому термін притягнення до відповідальності становить лише три роки, повідомляє Слово і діло.

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Чиновники, які можуть уникнути покарання

ексголова НАЗК Наталія Корчак (не задекларувала автівку);

ексголова Держаудитслужби Лідія Гаврилова (вказала неправдиву вартість квартири, а також не задекларувала автівку та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік);

ексміністр інфраструктури Володимир Омелян (не вніс до декларації будинок, в якому мешкав, а також автомобіль BMW X5 свого брата, хоча детективи встановили, що ця автівка належить саме Омеляну).

мер Одеси Геннадій Труханов (не вказав у декларації все майно своєї співмешканки Тетяни Колтунової. Під час обшуків у неї в квартирі детективи знайшли кабінет Труханова та його банківські картки). Однак Труханову вже вручили нову підозру про недостовірну інформацію в декларації за 2017 рік. Її строк давності закінчується в березні 2021 року, тому чиновника ще можна притягнути до відповідальності.

Кому ще "пощастило"

З цієї ж причини покарання можуть уникнути колишні судді Ірина Попович, Євген Самойленко і Олег Голяшкін, ексголова Державної екологічної інспекції Андрій Заїка і ексдепутат Полтавської обласної ради Юрій Лебедин.