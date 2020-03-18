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      Антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-нардепа Левуса

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      Экс-нардеп Левус должен заплатить более полумиллиона гривен залога / nfront.org.ua

      Высший антикоррупционный суд обязал экс-нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса сдать свои паспорта и сообщать об изменениях места жительства. Кроме того, он должен внести залог в более чем 540 тысяч гривен.

      Вместе с тем бывший депутат должен воздерживаться от любого общения со свидетелями по делу, отмечает Высший антикоррупционный суд в своем фейсбуке.

      К слову Председатель Черновицкого облсовета Мунтян остался на посту и внес залог в 10 миллионов

      Андрея Левуса подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он вместе с коллегой от БПП Александром Черненко, по версии следствия, незаконно получали компенсации за съем номеров в гостиницах. 

      Что известно о Левусе и его деле?Андрей Левус – народный депутат Украины 8 созыва от "Народного фронта". До этого был заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко. До этого был помощником нардепа Андрея Парубия и главой штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко на Львовщине.

      Его вместе с Черненко подозревают в том, что они незаконно получали государственную компенсацию за оренду номеров в гостиницах. Депутатам, которые родом не из Киева, законом предусмотрена компенсация за аренду жилья. Впрочем, по версии следствия, эти двое устроили вокруг этого целую схему для незаконного завладения деньгами государства.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Коррупция Блок Петра Порошенко Народный фронт Новости политики
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