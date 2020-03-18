Антикоррупционный суд избрал меру пресечения для экс-нардепа Левуса

Высший антикоррупционный суд обязал экс-нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса сдать свои паспорта и сообщать об изменениях места жительства. Кроме того, он должен внести залог в более чем 540 тысяч гривен.

Вместе с тем бывший депутат должен воздерживаться от любого общения со свидетелями по делу, отмечает Высший антикоррупционный суд в своем фейсбуке.

К слову Председатель Черновицкого облсовета Мунтян остался на посту и внес залог в 10 миллионов

Андрея Левуса подозревают в злоупотреблении служебным положением. Он вместе с коллегой от БПП Александром Черненко, по версии следствия, незаконно получали компенсации за съем номеров в гостиницах.

Что известно о Левусе и его деле?Андрей Левус – народный депутат Украины 8 созыва от "Народного фронта". До этого был заместителем главы СБУ Валентина Наливайченко. До этого был помощником нардепа Андрея Парубия и главой штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко на Львовщине.



Его вместе с Черненко подозревают в том, что они незаконно получали государственную компенсацию за оренду номеров в гостиницах. Депутатам, которые родом не из Киева, законом предусмотрена компенсация за аренду жилья. Впрочем, по версии следствия, эти двое устроили вокруг этого целую схему для незаконного завладения деньгами государства.