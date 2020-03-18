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      Антикорупційний суд обрав запобіжний захід для екснардепа Левуса

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      Екснардеп Левус має сплатити понад пів мільйона гривень застави / nfront.org.ua

      Вищий антикорупційний суд зобов'язав екснардепа від "Народного фронту" Андрія Левуса здати свої паспорти і повідомляти про зміни місця проживання. Крім того, він має внести завдаток у понад 540 тисяч гривень.

      Разом з тим колишній депутат має утриматися від будь-якого спілкування зі свідками у справі, зазначає Вищий антикорупційний суд.

      До слова Голова Чернівецької облради Мунтян залишився на посаді та вніс заставу в 10 мільйонів

      Андрія Левуса підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він разом з колегою від БПП Олександром Черненком, за версією слідства, незаконно отримували компенсації за винайм номерів у готелях.

      Що відомо про Левуса і його справу?Андрій Левус – народний депутат України 8 скликання від "Народного фронту". До цього був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка. До цього був помічником нардепа Андрія Парубія та очільником штабу кандидата у президенти Віктора Ющенка на Львівщині.

      Його разом з Черненком підозрюють у тому, що вони незаконно отримували державну компенсацію за оренду номерів у готелях. Депутатам, які родом не з Києва, законом передбачена компенсація за оренду житла. Втім за версією слідства, ці двоє влаштували довкола цього цілу схему для незаконного заволодіння грошима держави.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Антикорупційний суд Корупція Блок Петра Порошенка Народний фронт Новини України Новини політики
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