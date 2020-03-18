Антикорупційний суд обрав запобіжний захід для екснардепа Левуса

Вищий антикорупційний суд зобов'язав екснардепа від "Народного фронту" Андрія Левуса здати свої паспорти і повідомляти про зміни місця проживання. Крім того, він має внести завдаток у понад 540 тисяч гривень.

Разом з тим колишній депутат має утриматися від будь-якого спілкування зі свідками у справі, зазначає Вищий антикорупційний суд.

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Андрія Левуса підозрюють у зловживанні службовим становищем. Він разом з колегою від БПП Олександром Черненком, за версією слідства, незаконно отримували компенсації за винайм номерів у готелях.

Що відомо про Левуса і його справу?Андрій Левус – народний депутат України 8 скликання від "Народного фронту". До цього був заступником голови СБУ Валентина Наливайченка. До цього був помічником нардепа Андрія Парубія та очільником штабу кандидата у президенти Віктора Ющенка на Львівщині.



Його разом з Черненком підозрюють у тому, що вони незаконно отримували державну компенсацію за оренду номерів у готелях. Депутатам, які родом не з Києва, законом передбачена компенсація за оренду житла. Втім за версією слідства, ці двоє влаштували довкола цього цілу схему для незаконного заволодіння грошима держави.