Голова Чернівецької облради Мунтян залишився на посаді та вніс заставу в 10 мільйонів

Голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тисяч доларів хабаря, 13 лютого йому обрали запобіжний захід. 18 лютого він вніс за себе заставу в 10 мільйонів гривень. При цьому Вищий антикорупційний суд відмовився позбавляти чиновника посади.

Про те, що Мунтян вніс заставу, "Суспільному" повідомила прессекретарка ВАКС Олеся Чемерис. Також відомо, що політик подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід, яку розглянуть 20 лютого.

Нагадаємо, 13 лютого голову Чернівецької облради Мунтяна відпустили під заставу 10 мільйонів гривень

Водночас Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонювати Івана Мунтяна від посади голови Чернівецької обласної ради. Про це заявила прессекретарка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, пишуть в УНН.

Що відомо про справу з вимаганням хабаря, у якій підозрюваним є Іван Мунтян

4 лютого САП повідомила про підозру голові облради Чернівецької області Івану Мунтяну. У підозрі мовиться, що він отримав 180 тисяч доларів хабаря.

НАБУ вважає, що Мунтян у липні 2019 року вимагав хабар у підприємця за передачу в оренду комунального санаторію "Брусниця" на 49 років.

Зокрема, Мунтян хотів отримати 400 тисяч доларів, а фактично, ймовірно, отримав у період з серпня по жовтень 2019 року 180 тисяч доларів.

У НАБУ є відеодоказ злочину: детективи вважають, що там зафіксовано саме Мунтяна та факт отримання хабаря.

Іван Мунтян наполягає, що хабар не брав, а підозру називає абсурдом. При цьому відеозаписи НАБУ він не коментує.

13 лютого Мунтяну обрали запобіжний захід: 10 мільйонів гривень застави та носіння електронного браслета.

Внести заставу, згідно з рішенням суду, він мав протягом 5 днів.

До слова, детективи НАБУ повідомили про підозру і підприємцю, який начебто пропонував хабар. Йому також обрали запобіжний захід (заставу у 5 мільйонів гривень).

Хто такий Іван Мунтян

Мунтян – депутат Чернівецької обласної ради протягом 5 скликань, член партії "Батьківщина" з 2005 року (вступив одразу після Помаранчевої революції, коли Тимошенко стала прем’єркою).

З липня 2011 року Мунтян керував Чернівецькою організацією ВО "Батьківщина".

На парламентських виборах 2014 року був під 31 номером у списку Тимошенко (вище, ніж багато інших відомих соратників Тимошенко – Михайла Ливинського, Андрія Сенченка чи Андрія Павловського).

Наприкінці 2019 року Іван Мунтян отримав від Тимошенко відзнаку за сумлінну працю і з нагоди 20-ліття партії "Батьківщина". При чому сталося це вже після того, як почалося слідство у справі про хабар.

Примітно, що взяти на поруки Мунтяна перед судом хотіли 5 народних депутатів – Сергій Власенко, Вадим Івченко, Михайло Волинець, Іван Крулько та Анжеліка Лабунська. Усі вони – члени "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Детальніше – дивіться у відеоблозі Сергія Лещенка "Корупція в "Батьківщині": що відомо про скандальні записи із соратником Тимошенко".