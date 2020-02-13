Голову Чернівецької облради Мунтяна відпустили під заставу 10 мільйонів гривень

13 лютого, після майже десятигодинного обрання запобіжного заходу, САП призначила для Мунтяна заставу і носіння електронного браслета. Голову Чернівецької облради звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів хабаря.

На початку лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Мунтянові про підозру. За даними слідства, він у липні 2019 року вимагав в одного з підприємців Чернівців надати йому 400 тисяч доларів.

Про справу: Голові Чернівецької облради Мунтяну САП повідомила про підозру у хабарництві

В обмін він пообіцяв посприяти у передачі в оренду санаторію "Брусниця". Слідство задокументувало, що упродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради отримав частину суми – 180 тисяч доларів. За даними НАБУ, підприємець передавав цю суму як особисто, так і через свого помічника.



Корупційна схема за участю Мунтяна / скріншот з відео НАБУ

Прокурор САП пропонував обрати Іванові Мунтянові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 15,1 мільйонів гривень. Однак вищий антикорупційний суд призначив заставу. Також на Мунтяна поклали низку зобов'язань. Зокрема, йому заборонили покидати Чернівці без відома слідчого. Він повинен здати всі свої закордонні паспортиі і носити електронний браслет.

Взяти на поруки Мунтяна перед судом хотіли п’ятеро народних депутатів – Сергій Власенко, Вадим Івченко, Михайло Волинець, Іван Крулько та Анжеліка Лабунська.

Підприємцю, який пропонував хабаря Мунтяну, обрали запобіжний захід учора – застава в понад 5 мільйонів гривень. Самому голові облради запобіжний захід обирали протягом понад 10 годин.

Дивіться матеріали НАБУ у справі ймовірного хабарництва Івана Мунтяна

Що відомо про курорт "Брусниця?Майже рік тому почалася передача обласного комунального підприємства в оренду. Тоді підприємець отримав нежитлові приміщення. А вже 9 жовтня 2019 року санаторій передали у повне користування.



Брусниця – бальнеологічний санаторій, який базується на Брусницькому родовищі мінеральних вод у Кіцманському районі. У медзакладі лікують опорно-руховий апарат, шлунково-кишковий тракт, захворювання нервової системи. Санаторій відомий унікальними природними цілющими водами.



У 2017 році санаторій планували переобладнати у реабілітаційний центр для учасників АТО, однак ця ідея не знайшла підтримки.

Хто такий Іван Мунтян?

Мунтян є депутатом Чернівецької обласної ради протягом п’яти скликань. Він член партії "Батьківщина" з 2005 року, одразу після Помаранчевої революції, коли Тимошенко стала прем’єр-міністром.

З липня 2011 року Мунтян – голова Чернівецької організації ВО "Батьківщина". На парламентських виборах 2014 року був № 31 у списку Тимошенко. При чому в списку він виявився вище, ніж багато соратників Тимошенко, як Михайло Ливинський, Андрій Сенченко або Андрій Павловський



Список партії "Батьківщина" / скріншот з сайту ЦВК

Мунтян супроводжував Тимошенко до Америки під час її участі у так званому "молитовному сніданку".

Детальніше: Корупція в "Батьківщині": що відомо про скандальні записи із соратником Тимошенко

Наприкінці 2019 року Іван Мунтян отримав від Тимошенко відзнаку за сумлінну працю і з нагоди 20-ліття партії "Батьківщина". При чому сталося це вже після того, як почалося слідство по справі хабарництва.



Іван Мунтян і Юлія Тимошенко