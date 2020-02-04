Голові Чернівецької облради Мунтяну САП повідомила про підозру у хабарництві

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила про підозру голові Чернівецької обласної Ради Іванові Мунтяну. Чиновника звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів у підприємця за передачу в оренду оздоровчого комплексу.

Вимагання хабара, у якому підозрюють Мунтяна, могло відбутися ще у липні 2019 року, повідомляє САП.

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Правоохоронці задокументували те, як у період з серпня по жовтень минулого року він встиг отримати різними траншами частину хабара – 180 тисяч доларів.

На сьогодні слідством зібрано достатньо доказів для повідомлення вказаному посадовцю про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі,

– заявляє Антикорупційна прокуратура.

Так само повідомлено про підозру і самому підприємцю, який заносив гроші голові Чернівецької облради. За це Мунтяну загрожує до 12 років за ґратами, а підприємцю – до 10 років.

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