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      Голові Чернівецької облради Мунтяну САП повідомила про підозру у хабарництві

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      Івана Мунтяна звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів хабара / molbuk.ua

      Спеціалізована антикорупційна прокуратура України повідомила про підозру голові Чернівецької обласної Ради Іванові Мунтяну. Чиновника звинувачують у вимаганні 400 тисяч доларів у підприємця за передачу в оренду оздоровчого комплексу.

      Вимагання хабара, у якому підозрюють Мунтяна, могло відбутися ще у липні 2019 року, повідомляє САП.

      До слова: Голові Держрезерву намагався дати хабаря підлеглий: що відомо

      Правоохоронці задокументували те, як у період з серпня по жовтень минулого року він встиг отримати різними траншами частину хабара – 180 тисяч доларів.

      На сьогодні слідством зібрано достатньо доказів для повідомлення вказаному посадовцю про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі,
      – заявляє Антикорупційна прокуратура.

      Так само повідомлено про підозру і самому підприємцю, який заносив гроші голові Чернівецької облради. За це Мунтяну загрожує до 12 років за ґратами, а підприємцю – до 10 років.

      Новина доповнюється...

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      Теги: Новини України Новини політики
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