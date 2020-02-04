Председателю Черновицкого облсовета Мунтяну САП сообщила о подозрении во взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении председателю Черновицкого областного Совета Ивану Мунтяну. Чиновника обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов у предпринимателя за передачу в аренду оздоровительного комплекса "Брусника".

Вымогательство взятки, в котором подозревают Мунтяна, могло произойти еще в июле 2019 года, сообщает САП.

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Правоохранители задокументировали то, как в период с августа по октябрь прошлого года он успел получить разными траншами часть взятки – 180 тысяч долларов.

На сегодня следствием собрано достаточно доказательств для сообщения указанному должностному лицу о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере,

– заявляет Антикоррупционная прокуратура.

Так же сообщено о подозрении и самому предпринимателю, который заносил деньги председателю Черновицкого облсовета. За это Мунтяну грозит до 12 лет за решеткой, а предпринимателю – до 10 лет.

Что известно о курорте "Брусника?

Почти год назад началась передача областного коммунального предприятия в аренду. Тогда предприниматель получил нежилые помещения. А уже 9 октября 2019 году санаторий передали в полное пользование.



Брусника – бальнеологический санаторий, который базируется на Брусницком месторождении минеральных вод в Кицманском районе. В медучреждении лечат опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, заболевания нервной системы. Санаторий славится уникальными природными целебными водами.



В 2017 году санаторий планировали переоборудовать в реабилитационный центр для участников АТО.