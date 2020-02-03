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      Главе Госрезерва пытался дать взятку подчиненный: что известно

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      Главе Госрезерва пытался дать взятку его же подчиненный / vikna.if.ua

      Начальник Управления государственного резерва пытался дать 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва. Эти деньги он получил от руководителей предприятий за сохранение их должностей.

      О разоблачении мужчины при попытке дать взятку сообщили в Фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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      На предоставлении 40 тысяч долларов США взятки поймали начальника Управления госагентства резерва,
      – говорится в сообщении.

      Следователи установили, что чиновник требовал взятки от руководителей предприятий, находящихся под управлением Госрезерва. Мужчина говорил им, что в связи с назначением нового главы Госрезерва, их могут уволить. За деньги он обещал предпринимателям сохранить их должности. А также гарантировал содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности.

      Высший антикоррупционный суд избрал для чиновника меру пресечения. Его посадили с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 миллиона гривен.

      Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Деньги Взятка Госрезерв САП
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