Главе Госрезерва пытался дать взятку подчиненный: что известно

Начальник Управления государственного резерва пытался дать 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва. Эти деньги он получил от руководителей предприятий за сохранение их должностей.

О разоблачении мужчины при попытке дать взятку сообщили в Фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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На предоставлении 40 тысяч долларов США взятки поймали начальника Управления госагентства резерва,

– говорится в сообщении.

Следователи установили, что чиновник требовал взятки от руководителей предприятий, находящихся под управлением Госрезерва. Мужчина говорил им, что в связи с назначением нового главы Госрезерва, их могут уволить. За деньги он обещал предпринимателям сохранить их должности. А также гарантировал содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности.

Высший антикоррупционный суд избрал для чиновника меру пресечения. Его посадили с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 миллиона гривен.

Чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.