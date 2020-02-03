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      Голові Держрезерву намагався дати хабаря підлеглий: що відомо

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      Голові Держрезерву намагався дати хабаря його ж підлеглий / vikna.if.ua

      Начальник Управління державного резерву намагався дати 40 тисяч доларів хабаря голові Держрезерву. Ці гроші він отримав від керівників підприємств за збереження їхніх посад.

      Про викриття чоловіка на спробі дати хабаря повідомили у фейсбуці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

      Зверніть увагу: Справа Труханова: що нового відшукало слідство

      На наданні 40 тисяч доларів США хабаря спіймали начальника Управління держагентства резерву,
      – йдеться в повідомленні.

      Слідчі встановили, що посадовець вимагав хабарі від керівників підприємств, які перебувають під управлінням Держрезерву. Чоловік говорив їм, що у зв’язку з призначенням нового голови Держрезерву, їх можуть звільнити. За гроші він обіцяв підприємцям зберегти їхні посади. А також гарантував сприяння з боку керівництва Держрезерву у їх подальшій діяльності.

      Вищий антикорупційний суд обрав для чиновника запобіжний захід. Його ув’язнили з альтернативою внесення застави у сумі 2,1 мільйона гривень.

      Чиновнику повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Хабар Держрезерв САП
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