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      Председателя Черновицкого облсовета Мунтяна отпустили под залог в 10 миллионов гривен

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      Ивану Мунтяну избрали меру пресечения / ukrinform.ua

      13 февраля, после почти десятичасового избрания меры пресечения, которое растянулось на два дня, САП назначила для Мунтяна залог и ношение электронного браслета. Председателя Черновицкого облсовета обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов взятки.

      В начале февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Мунтяну о подозрении. По данным следствия, он в июле 2019 года вымогал у одного из предпринимателей Черновцов предоставить ему 400 тысяч долларов.

      О деле: Председателю Черновицкого облсовета Мунтяну САП сообщила о подозрении во взяточничестве

      В обмен он пообещал посодействовать в передаче в аренду санатория "Брусница". Следствие задокументировало, что на протяжении августа-октября 2019 года председатель Черновицкого облсовета получил часть суммы – 180 тысяч долларов. По данным НАБУ, предприниматель передавал эту сумму как лично, так и через своего помощника.


      Коррупционная схема с участием Мунтяна / скриншот из видео НАБУ

      Прокурор САП предлагал избрать Ивану Мунтяну меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 15,1 миллионов гривен. Однако высший антикоррупционный суд назначил залог. Также на Мунтяна возложили ряд обязательств. В частности, ему запретили покидать Черновцы без ведома следователя. Он должен сдать все свои загранпаспорта и носить электронный браслет.

      Залог Иван Мунтян или уполномоченное им лицо должен внести в течение ближайших 5 дней.

      Взять на поруки Мунтяна перед судом хотели пятеро народных депутатов – Сергей Власенко, Вадим Ивченко, Михаил Волынец, Иван Крулько и Анжелика Лабунская.

      Предпринимателю, который предлагал взятки Мунтяну, избрали меру пресечения вчера – залог в более 5 миллионов гривен. Самому председателю облсовета меру пресечения избирали в течение более 10 часов.

      Смотрите материалы НАБУ по делу вероятного взяточничества Ивана Мунтяна

      Что известно о курорте "Брусница"?
      Почти год назад началась передача областного коммунального предприятия в аренду. Тогда предприниматель получил нежилые помещения. А уже 9 октября 2019 году санаторий передали в полное пользование.

      Брусница – бальнеологический санаторий, который базируется на Брусницком месторождении минеральных вод в Кицманском районе. В медучреждении лечат опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, заболевания нервной системы. Санаторий известен уникальными природными целебными водами.

      В 2017 году санаторий планировали переоборудовать в реабилитационный центр для участников АТО, однако эта идея не нашла поддержки.

      Кто такой Иван Мунтян?

      Мунтян является депутатом Черновицкого областного совета в течение пяти созывов. Он член партии "Батькивщина" с 2005 года, сразу после Оранжевой революции, когда Тимошенко стала премьер-министром.

      С июля 2011 года Мунтян – председатель Черновицкой организации ВО "Батькивщина". На парламентских выборах 2014 года был № 31 в списке Тимошенко. При чем в списке он оказался выше, чем многие из соратников Тимошенко Михаил Ливинский, Андрей Сенченко или Андрей Павловский


      Список партии "Батькивщина" / скриншот с сайта ЦИК

      Мунтян сопровождал Тимошенко в Америку во время ее участия в так называемом "молитвенном завтраке".

      Подробнее: коррупция в "Батькивщине": что известно о скандальных записях с соратником Тимошенко

      В конце 2019 года Иван Мунтян получил от Тимошенко награду за добросовестный труд и по случаю 20-летия партии "Батькивщина". При чем произошло это уже после того, как началось следствие по делу взяточничества.


      Иван Мунтян и Юлия Тимошенко

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики САП ВО Батькивщина Коррупция НАБУ Новости Черновцов
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