Коррупция в "Батькивщине": что известно о скандальных записи с соратником Тимошенко

Плохие новости для Юлии Тимошенко - один из региональных лидеров ее партии уличен в коррупции. Поэтому не удивляйтесь, если в ближайшее время партия "Батькивщина" пойдет в атаку на главу НАБУ Артема Сытника.

Нова спецоперація НАБУ показує, як вірус корупції інфікував українську владу на всіх рівнях. На відміну від гучних затримань в Києві, тут немає відомих прізвищ. Але зібрані докази у вигляді даних аудіо- та відеоспостереження викривають усе потворне нутро української політики.

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Тут до дрібниць видно, як функціонує система поборів, змінити яку українці зможуть восени 2020 року на місцевих виборах.

Фігурант справи НАБУ – голова Чернівецької обласної ради та видний діяч партії "Батьківщина" Іван Мунтян. НАБУ і САП повідомили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди в обмін на ухвалення потрібних рішень.

Окрім Мунтяна, детективи НАБУ повідомили про підозру приватному підприємцю за давання хабаря. За що ж платили гроші? За рішення обласної ради про передачу в довготривалу оренду з подальшим викупом санаторію "Брусниця".

Що відомо про курорт "Брусниця?Майже рік тому почалася передача обласного комунального підприємства в оренду. Тоді підприємець отримав нежитлові приміщення. А вже 9 жовтня 2019 року санаторій передали у повне користування.



Брусниця – бальнеологічний санаторій, який базується на Брусницькому родовищі мінеральних вод у Кіцманському районі. У медзакладі лікують опорно-руховий апарат, шлунково-кишковий тракт, захворювання нервової системи. Санаторій славиться унікальними природними цілющими водами.



У 2017 році санаторій планували переобладнати у реабілітаційний центр для учасників АТО.

Аби гарантовано провести це рішення в інтересах бізнесмена, Мунтян, згідно з матеріалами справи, зажадав 400 тисяч доларів, але згодом сторгувалися на 200 тисяч.

До речі, методи роботи Мунтяна мало чим відрізняються від іншої резонансної справи мера Одеси Геннадія Труханова. Той також намагався прикрити свої корупційні діяння рішенням колективного органу – місцевої ради.

У справі соратника Тимошенко, який вимагав гроші на посаді голови Чернівецької обласної ради, доказова база містить перехоплені телефонні розмови та відеозаписи за участі людини, схожої на Мунтяна.

На них він хвалиться перед підприємцем, що для ухвалення потрібного рішення йому тричі довелося ставити питання на переголосування, а також сваритися з депутатами.



Слова Мунтяна із записів

На іншому відеозаписі Мунтян просить підприємця збільшити розмір траншу хабаря, на що той скаржиться, що в сейфі взагалі не лишилося грошей.



Зустріч між учасниками злочину в кабінеті приватного підприємця

Слідство задокументувало, що впродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради одержав від підприємця 180 тисяч доларів.

Хто такий Іван Мунтян

А тепер подивимося, ким ж є Іван Мунтян. Хоча на всеукраїнському рівні його прізвище відоме не всім, це один з найвідданіших соратників Юлії Тимошенко. Мунтян є депутатом Чернівецької обласної ради протягом п’яти скликань.

Він член партії "Батьківщина" з 2005 року, одразу після Помаранчевої революції, коли Тимошенко стала прем’єр-міністром, а лави її соратників стали наповнюватися різноманітними пристосуванцями та "рєшалами".



Іван Мунтян та Юлія Тимошенко

Багато хто забув, але свого часу вона пригріла в рядах "Батьківщини" таких одіозних діячів, як Богдан Губський або Антон Яценко. Або колишні депутати Олександр Шепелєв чи Віктор Лозинський, яких офіційно звинувачували у вбивствах.

З липня 2011 року Мунтян став головою Чернівецької організації ВО "Батьківщина". На парламентських виборах 2014 року був № 31 у списку Тимошенко. При чому в списку він виявився вище, ніж багато соратників Тимошенко, як Михайло Ливинський, Андрій Сенченко або Андрій Павловський



Список партії "Батьківщина"

Мунтян супроводжував Тимошенко до Америки під час її участі у так званому "молитовному сніданку", який вона завжди використовувала як нагоду потрапити на очі до американського президента Дональда Трампа. Є фото, як під час одного із заходів Мунтян сидить по ліву руку від Тимошенко.

Наприкінці минулого 2019 року Іван Мунтян отримав від Тимошенко відзнаку за сумлінну працю і з нагоди 20-ліття партії "Батьківщина". При чому сталося це вже після того, як почалося слідство по справі хабарництва. Ось повідомлення на чернівецькому сайті за грудень 2019 року:



Відзнака від Юлії Тимошенко

І останнє. Не потрапивши до минулого скликання Ради – 31 місце Мунтяна в списку Тимошенко виявилося непрохідним. Тоді він оформився помічником одного з народних депутатів від "Батьківщини". Куди витрачав отримані від бізнесменів відкати – на власні потреби чи на фінансування партії, нехай встановлює слідство.

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Але ця класична антикорупційна операція ще один дуже сильний аргумент на користь НАБУ. І ще один доказ, що ненависть до них з боку старих корумпованих еліт має дуже прагматичне підґрунтя. Ніхто з них не хоче втрачати сотні тисяч чи мільйони доларів, які генерувала для них політика.