За чьи деньги Ахметов покупает изысканные виллы, которые стоят сотни миллионов долларов

Более 10 лет назад появилась новость о том, что олигарх Ринат Ахметов приобрел самую дорогую в то время квартиру в мире – трехэтажный пентхаус в лондонском комплексе One Hyde Park. Недавно появилась новая сенсация. Ахметов за 200 миллионов евро купил французский дворец Villa Les Cedres. За чьи средства олигарх покупает изысканные дома – читайте дальше.

10 лет назад наши тарифы пошли на приобретение квартиры площадью 2300 квадратных метров с пуленепробиваемым стеклом и круглосуточным консьерж-сервисом уровня пятизвездочных отелей.

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Основной источник прибыли Ахметова – Украина

Казалось, что глубже дно пробить невозможно, ведь Украина до сих пор остается одной из беднейших стран мира. Источник средств Ахметова – это именно наше государство. У него нет большого прибыльного бизнеса за рубежом.



Ринат Ахметов

При этом бизнес Ахметова всегда был окутан коррупционными скандалами. То правительство Тимошенко разрешило ему провести дополнительную эмиссию на "Днепроэнерго", то президент Янукович дал зеленый свет на покупку всей энергетики, то другой президент Порошенко создал схему "Роттердам+", которая легла на плечи всех украинцев.

Что известно о скандальной схеме "Роттердам+"?

В 2016 году ввели методику формирования цены на уголь, предназначенного для производства электроэнергии и ТЭС. Эти изменения ввели, ведь почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем, на котором и работает большинство ТЭС Украины, оказались на неподконтрольной Украине территории.



Покупать топливо на международной бирже в Нидерландах решили с целью обеспечения энергетической независимости Украины от оккупированных территорий. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг заверила, что эта формула устранит ручное регулирование цен, избавит Украину от проблем с достаточностью угля для отопительного сезона.



Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.

Титул собственника самой дорогой квартиры Ахметов удерживал три года. Позже уступил его другому восточноевропейском олигарху, его имя неизвестно.

Сенсация 2020: еще один дворец Ахметова во Франции

И вот теперь появилась новая сенсация, о которой пишет британская деловая газета Financial Times. Ахметов за 200 миллионов евро купил дом под названием Villa Les Cedres, который расположен в городке Сен-Жан-Кап-Ферра. Это один из самых дорогих муниципалитетов во Франции, и, возможно, и всем мире. Он расположен недалеко от Ниццы на отдельном полуострове, что позволяет создать уникальную атмосферу состояния и благополучия.

Дворец Villa des Cedres занимает площадь около 1700 квадратных метров на побережье Средиземного моря. Его построили в 1870 году, когда там жил король Леопольд II из Бельгии. Это тот самый монарх, который входит в список самых кровавых диктаторов мира. Он устроил резню в бельгийских колониях в Африке.



Villa Les Cedres



Французский дворец Ахметова

Новый поместье Ахметова расположено внутри частного ботанического сада, который усажен экзотическими растениями. В этом тоже есть определенный символизм, ведь дом Ахметова в Донецке когда-то тоже был возведен в ботаническом саду, который сомнительным образом вывели в частные владения олигарха. Сейчас в Донецке хозяйничают боевики, так Ахметов был вынужден бежать в Киев, хотя раньше позиционировал себя как "некоронованный хозяин" Донбасса.

Компания Ахметова "СКМ" заявила, что они рассматривают этот актив как "долгосрочную инвестицию". Однако это типичное словоблудие, чтобы обмануть украинцев, мол, дворец купили не для проживания, а для уберегания денег от обесценивания.

► Во-первых, если у Ахметова есть свободные оборотные средства, то он мог бы вложить их в модернизацию своих металлургических или энергетических предприятий в Украине, которые травят жителей тех регионов, которые позволили ему так астрономически обогатиться.

► Во-вторых, когда Ахметов купил самую дорогую квартиру в мире, расположенную в лондонском One Hyde Park, это тоже объясняли как "инвестиции в недвижимость". На самом деле там живет семья Ахметова, которая предпочла благополучную Британии, а не свою Родину, которую они рассматривают исключительно как дойную корову.

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Сам владелец, который продал виллу Ахметову за 200 миллионов, производитель алкогольных аперитивов "Davide Campari-Milano S.p.A". В августе 2019 года он анонсировал, что достиг предварительного соглашения о продаже дворца для неназванного лица именно с целью "частного использования".

Соседями Ахметова станет Левочкин, Фирташ и Прохоров

Интересно, что неподалеку от дворца на французском побережье, который купил Ахметов, расположена еще одна вилла Леопольда, которую купил российский олигарх Михаил Прохоров. Рядом есть еще и украинская олигархическая диаспора. После переезда Ахметова на Лазурное побережье Франции он станет соседом Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа. Их дома также находятся в городке Сен-Жан-Кап-Ферра на расстоянии пешей доступности от Villa Les Cedres, которую купил Ахметов.



Сергей Левочкин, Дмитрий Фирташ и Михаил Прохоров

И если дворец Ахметова ранее принадлежал бельгийскому королю Леопольду ІІ, то в вилле Фирташа, по легенде, раньше жил писатель Сомерсет Моэм. Правда, Фирташу не везет, так как он давно не может вырваться в свой дом, ведь ожидает в Австрии решения по экстрадиции в США.

Что известно о деле Фирташа?

Его арестовали в Австрии в марте 2014 года по запросу властей США. Фирташа обвинили в том, что он незаконно хотел получить разрешение на разработку месторождений титана в Индии. Как оказалось, бизнесмен хотел в будущем продавать их в США. Его подозревают в коррупции на сумму 18 миллионов долларов.



Фирташ своей вины не признает. Все обвинения называет политически мотивированными и направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине. В конце июня 2019 года Верховный суд Австрии подтвердил законность решения Высшего земельного суда Вены об экстрадиции олигарха. В июле вердикт утвердил министр юстиции Австрии. Тогда стало известно, что процесс экстрадиции Дмитрия Фирташа из Австрии в США временно остановлен из-за ходатайства защиты бизнесмена в Земельный суд Вены по уголовным делам о пересмотре дела.



В США Фирташу грозит 50 лет тюрьмы и конфискация всего имущества.

А вот Левочкин регулярно посещает свою виллу. Если посмотреть права собственности на его французское имение, то можно увидеть связь с теневой приватизацией "Укртелекома" при Януковиче.

Долг Ахметова

Новость о том, что Ахметов приобрел дом появилась почти одновременно с сообщением о долге за пожарную охрану в Бурштынской тепловой электростанции, а это одно из предприятий олигарха. 63 пожарных из Орлова, охраняющих электростанцию, уже три месяца не получают зарплату. Им должны три миллиона гривен. По меркам виллы Ахметова, думаю, одно зеркало из его нового французского дворца будет стоить именно так.

Но послушайте дальше! Поскольку у Ахметова не нашлось этих трех миллионов, областное управление ГСЧС уже обратилось в суд с иском к "ДТЭК Западэнерго", которое управляет предприятием.

А теперь почитаем ответ менеджеров Ахметова:

"Задолженность возникла из-за того, что сейчас Бурштынская ТЭС работает в условиях кризиса в энергетике, которая связана с импортом электроэнергии и низкими прайс-кэпами – искусственным ограничением цены. Как следствие, зарабатывают зарубежные производители, а украинская генерация не востребована в системе и вынуждена работать себе в убыток. Поэтому у предприятия возник дефицит средств, что сказывается на своевременности оплаты предоставленных услуг", – добавили в администрации Бурштынской ТЭС.

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Кто такой Ринат Ахметов: видео

Такой цинизм – это не просто издевательство над здравым смыслом, или с пожарных, которые должны стоять на страже безопасности ахметовской станции. Таких случаев множество по всей Украине. Когда предприятия Ахметова просто уничтожают экологию и не вкладываются в очистные системы, держат своих рабочих за быдло. Когда за бесценок скупают у них акции металлургических заводов. Когда выводят по энергетике астрономические суммы по схеме "Роттердам+" или через зеленые тарифы. Именно на этом и политических договорняках держится империя Ахметова, которая позволяет ему покупать виллу и фактически выводить 200 миллионов евро из украинской экономики.

И здесь все просто – либо власть поставит его в рамки и остановит монополию, либо он, со своей лондонской квартиры или французского особняка, будет определять, кто будет руководить Украиной ближайшие десятилетия.