Історична перемога: як Лещенко виграв суд проти Авакова

Верховний Суд відмовив чинному міністру внутрішніх справ, грізному Арсену Авакову у задоволенні позову проти мене, Сергія Лещенка. Тепер створено прецедент, який має захистити журналістів у праві на свободу вираження думок.

Зазвичай я розповідаю в своїй передачі про корупцію та інші негативні явища, майже не залишаючи простору для позитивних новин. Але є рішення, яке дає надію на справедливе правосуддя в Україні.

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Нещодавно я разом зі своїм адвокатом Романом Васильняком виграв історичний процес у Верховному суді проти Арсена Авакова.

13 листопада 2019 своєю постановою Верховний Суд задовольнив мою касаційну скаргу на рішення судів двох нижчих інстанцій: Подільського районного суду та Апеляційного суду міста Києва.

Ці рішення скасовано й ухвалено нове, яким повністю відмовлено у задоволенні позовів Авакова та Міністерства внутрішніх справ. Тобто колегія Верховного суду, а це 5 суддів, винесли рішення на мою користь, яке є остаточним і оскарженню не підлягає.

Це довга історія, яка тягнулася понад три роки. У ній, як в дзеркалі, було видно, як порочність судової системи, так і силової вертикалі.

Зараз переможне рішення є важливим для журналістів, адже відмовлено у задоволенні позову не тільки МВС України, але й безмінному міністру внутрішніх справ Авакову, який входить до трьох топових найвпливовіших чиновників України.



Арсен Аваков

Верховний Суд зазначив, що критика стосовно політичних діячів є значно ширшою, ніж стосовно пересічних громадян. Політики мають проявляти терпимість до критичних висловлювань на їх адресу у зв'язку із тим, що діяльність публічних осіб має суспільний інтерес.

Що відомо про справу

Поясню, чого стосувалася наша з Аваковим судова суперечка. Спочатку в березні 2016 року Аваков подав позов на мене та німецьке видання "Дойче Велле" в Подільський районний суд Києва.

Потім вже ціле Міністерство внутрішніх справ подало позов проти мене, як третя особа, яка заявила самостійні вимоги. На момент подання позову МВС це взагалі був їх перший позов про захист ділової репутації.

Також, Аваков долучив до позову висновок спеціаліста складений експертом дослідної установи всередині МВС України. Тобто замовив у своїх підлеглих.

І дуже шкода, коли чиновник для зведення особистих рахунків використовує підпорядковане йому відомство. Такого не може бути в цивілізованій країні

Аваков вимагав спростування інформації щодо можливого стеження за мною, про що я повідомив у своєму інтерв'ю німецькому виданню. Враховуючи, що суддя тривалий час лікувалася, а потім взагалі звільнилася й пішла у відставку, справу передали на повторний авторозподіл.

Так справа потрапила до судді Зарицької. Ця суддя прославилася тим, що зобов'язала Пенсійний фонд нарахувати пенсію прем'єр-міністру часів Януковича Миколі Азарову.



Суддя Зарицька

Якщо попередня суддя слухала справу понад рік, адже в Подільському суді катастрофічно не вистачає суддів, і це результати судової реформи Петра Порошенко. То суддя Зарицька винесла рішення на користь Авакова вже через місяць, а згодом взагалі звільнилася!

Майже одразу ця ж суддя винесла ще одне рішення на користь Авакова до Міхеїла Саакашвілі. Ось такі співпадіння. До речі, рішення по Саакашвілі вона взагалі "засекретила" в Державному реєстрі судових рішень.



Міхеїл Саакашвілі

Після того, як суддя Зарицька винесла рішення на користь Авакова та МВС, я не міг отримати повний текст 1,5 місяці, через що довелося навіть писати скаргу на суддю.

Я оскаржив рішення першої інстанції. Ухвалою Апеляційного суду міста Києва у задоволенні апеляційної скарги – мені відмовили. Хоча порушень при розгляді справи в першій інстанції було достатньо.

Коли ми слухали її в апеляції, то суддям були надані відповіді, що ні МВС, ні генпрокуратура, ні СБУ не можуть підтвердити або спростувати інформацію про стеження та прослуховування мого телефону. А саме це було предметом суперечки з Аваковим.

Апеляція вирішила встати на бік Авакова. Цікавий епізод – головуючою суддею була така собі суддя Антоненко. Саме ця суддя "за дивним збігом обставин" виносила інші рішення за позовами Авакова.



Суддя Антоненко

Наприклад, вона примудрилася захистити Авакова одразу в двох різних суперечках з лідером партії "Свобода" Тягнибоком. При чому виносила рішення на користь міністра в різних судах: Апеляційному та Верховному.

Коли я програв апеляцію Авакову, про це "помпезно" повідомили навіть на сайті МВС України. І про перемоги Авакова написали десятки сайтів.

А тепер є рішення Верховного суду, яким Авакову відмовлено у всіх претензіях. Це не тільки моя перемога чи мого адвоката Романа Васильняка. Це рішення має стати рамковим у судових суперечках, які ініціюють чиновники проти журналістів. Дозволю собі зацитувати лише один абзац.

"Посадова особа органу державної влади, погоджуючись на виконання владних повноважень, бере на себе обов'язок нести поєднаний з цими повноваженнями тягар, зокрема, дискомфорт від критичного ставлення до влади. Межа допустимої критики щодо такої особи є значно ширшою, ніж окремої пересічної особи. Аваков є публічною особою, а тому свідомо відкритий для прискіпливого контролю за його особою".

Це рішення на мою користь не підлягає оскарженню, бо це Верховний суд. Але ні сам Аваков, ні сайт міністерства, ні сайти, які розганяли сигнал про переможну для Авакова другу інстанцію, зараз ні пари з вуст – мовчать!

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Ми так багато говоримо про цей суд, оскільки він наочно показує, як Авакову в часи Порошенка вдалося наростити політичний вплив та поставити собі на службу не тільки МВС, але і судову владу. Але тепер часи міняються, і навіть Аваков не може бути впевнений у своїй зверхності над законом.