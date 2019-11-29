Українські олігархи хочуть продати себе команді Трампа

Імпічмент президента Трампа в Америці викриває дедалі більше залаштункової української політики. Українські олігархи намагаються продати себе команді Трампа, щоб врятуватися від проблем з ФБР.

► Ігор Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський вирішив скористатися імпічментом в США. Його парламентський рупор Олександр Дубінський долучився до публічної кампанії, яку веде проросійський нардеп Андрій Деркач.

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Вона спрямована на те, щоб перекласти з Росії на Україну відповідальність за втручання в американські вибори 2016 року.



Деркач є близьким соратником генпрокурора Юрія Луценка, і після його відставки під прикриттям депутатської недоторканності став поширювати матеріали, зібрані Луценком в рамках досудового рослідування.



Андрій Деркач



Кінцева мета цього полягає в тому, щоб допомогти команді Трампа в його стратегії захисту під час імпічменту та створити додаткові приводи говорити про українську змову проти чинного президента США.

Але донедавна Деркач був одинаком в цій кампанії, як раптом нещодавно до нього долучився Олександр Дубінський, який почав допомагати розкручувати сценарій Деркача. При цьому навіть не замислюючись над сказаним.

В його версії, один з головних американських інвестиційних фондів "Франклін Темплтон" начебто відмивав гроші Януковича на астрономічну суму – сім мільярдів доларів.

Насправді ця заява не підкріплена жодними доказами та суперечить навіть здоровому глузду. Адже подібні фонди в принципі не могли залучати гроші Януковича для їх легалізації, оскільки їм би загрожувало ув'язнення у себе на батьківщині – в Америці.

Дубінський називає винуватою в поширенні "чорної бухгалтерії" та Манафорта в ній колишнього посла Америки Марі Йованович. Це підіграє Трампу та Джуліані, але не витримує елементарної перевірки: Йованович як посол прибула в Україну вже після оприлюднення записів з Манафортом.

Що відомо про Марі Йованович?Займала пост посла США в Україні з серпня 2016 року по травень 2019 року. До цього Йованович працювала помічником держсекретаря та відповідала за двосторонні взаємини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи.



Дональд Трамп відкликав її з посади зокрема через заяву Джуліані. Причина – спроби перешкодити переконати Київ у необхідності розслідувати справу щодо колишнього віцепрезидента від демократів Джо Байдена та його сина Гантера.

Паралельно сам Коломойський, діяльність якого досліджується ФБР, намагається врятуватися від можливої підозри. Його команда уклала угоду з наближеним до Трампа нью-йоркським адвокатом Марком Касовіцем.



Український олігарх Ігор Коломойський

Тепер він представлятиме інтереси співвідповідачів Коломойського за цивільним позовом у Сполучених Штатах Америки. Справа стосується підозр у викраденні мільярдів доларів з українського "Приватбанку" і придбання за них офісних будівель і бізнесу в США.

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Сам Коломойський не міг залучити адвоката напряму, оскільки діє пряме обмеження, накладене на нього іншим судом, британським, що дозволяє витрачати лише 20 тисяч фунтів на тиждень.

► Дмитро Фірташ

Крім Коломойського, вікном можливостей для вирішення своїх пробелм намагається скористатися і Дмитро Фірташ, який розшукується ФБР за підозрою про вчинення федеральних злочинів у штаті Іллінойс.

У чому звинувачують Фірташа? У створенні організованого злочинного угрупування для видачі хабаря розміром 18,5 мільйонів доларів владі одного зі штатів Індії. В обмін на гроші вона мала дати Фірташу ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Виготовлений титан мав іти на заводи Boing в штаті Іллінойс, що зрештою і стало підставою американцям зайнятися Фірташем.

Фірташ також поміняв адвокатів, найняв наближеного до Джуліані, а самому адвокату Трампа передав отримані олігархом заяви екс-генпрокурора Віктора Шокіна.



Український олігарх Дмитро Фірташ

Паралельно люди Фірташа в парламенті намагаються також допомогти Джуліані та Трампу, ініціюючи створення слідчої комісії. Ясно, що свою користь Фірташ хоче конвертувати в зняття з нього обвинувачень у Америці.

ФБР проти українських оліграхів

Але, схоже, всі намагання українських олігархів продукувати фейкові докази приречені на провал. Адже, як стало відомо, ключовий елемент їхньої гри зруйнувало ФБР. Отже, теорія змови, яка була сконструйована оточенням президента Трампа, тримається на кількох колонах.

Одна з них – це впевненість в тому, що "чорна бухгалтерія Партії регіонів" є фальшивкою, а викриття Пола Манафорта в записах Януковича – це начебто був український сценарій зі знищення шансів Трампа бути обраним президентом.

Що відомо про "чорну бухгалтерію" ПР?У 2016 році народний депутат Сергій Лещенко опублікував інформацію про "чорну книгу" "Партії регіонів" – список секретних платежів, переданих політсилою голові виборчого штабу американських республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Манафорт також очолював штаб Дональда Трампа під час виборів президента США у 2016 році.



У лютому цього року Генпрокуратура отримала доступ до цих документів для проведення розслідування. Тоді з'ясувалося, що Пол Манафорт отримав 750 тисяч доларів від Партії регіонів" через фіктивну компанію.

Але від самого початку українські правоохоронні органи визнали "чорну бухгалтерію" правдивим документом. Слідство в Україні встановило, що записи в книзі, зокрема про платежі Манафорту, переважно робили кілька людей. І всі їхні підписи є справжніми.

Одним із них є колишній депутат Віталій Калюжний, який втік з України після того, як впав режим Януковича. Другий автор "чорної бухгалтерії" – це ексдепутат Євген Геллер, який був близький до Януковича, а після його втечі переметнувся в команду Коломойського.

А тепер ми нарешті можемо казати про те, що правдивість "чорної бухгалтерії" підтверджена й американським ФБР. Днями американське видання Daily Beast опублікувало документи ФБР, які підтвердили записи.

Про що ідеться

У лютому 2017 році зі мною зв'язався керівник компанії, яка орендувала офіс Манафорта в Києві на вулиці Софійській, 4. За його словами, вони виявили в офісі кілька різношерстих документів Манафорта, серед яких – контракт та інвойс від 14 жовтня 2009 року для переказу на рахунок Манафорта у Wachovia Bank, штат Вірджинія. Сума – 750 тисяч доларів.



Пол Манафорт

Цей переказ був типовим прикладом фінансового шахрайства епохи Януковича. Гроші були переведені з рахунку офшорної компанії Neocom Systems Limited (Беліз) в банку в Киргизстані.

Гроші перераховувалися Манафорту нібито за здійснену ним продаж 501 комп'ютера цій офшорці. Як встановило слідство, фірма була відкрита на загублений паспорт київського перукаря.

Цікавий факт – ця сума за цю ж дату фігурує і в "чорній бухгалтерії Партії регіонів". Але головне: ФБР встановило, що сума у 750 тисяч доларів в районі 15 жовтня 2009 року справді була перерахована на рахунок Манафорта в банку Wachovia Bank.

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Це було підтверджено перевіркою рахунку Манафорта. ФБР просила суд дати їм право на обшук в сховище, яке використовувалося Манафортом для складування документів. Таким чином, правдивість "чорної бухгалтерії" була підтверджена шляхом звірки сум, які містилися в записах, із реальними зарахуваннями на рахунок Манафорта в США.

Тобто всі намагання Джуліані та його нових спільників з числа українських олігархів врятувати Трампа та Манафорта руйнуються дуже просто – шляхом звірки транзакцій.

А, намагаючись кинути тінь на історію з Манафортом, деякі американські політики та українські олігархи ставлять під сумнів весь масив документів про те, як крали українські гроші. А непрямим чином навіть виправдовуючи багатомільярдні злочини президента Януковича

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Урок з цієї історії простий: рано чи пізно правда стане відомою, а корупціонери понесуть покарання. Бажано, щоб не тільки в Америці, як це сталося з Манафортом, але і в Україні.