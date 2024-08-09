Первоначально угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.
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Что известно о воздушной тревоге
Кировоградская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА!
В Воздушных силах рассказали о ситуации с "Шахедами":
- БПЛА в Харьковской области движутся северо-западным курсом.
- БПЛА на Запорожье, курс северо-западный.
- БПЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской/Черкасской областей.
- БПЛА в Херсонской области направляются в сторону Николаевской с востока.
Днепр и Павлоград, БПЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях.
БПЛА в Днепропетровской области движутся в направлении Днепра с востока.
БПЛА на границе Запорожской и Донецкой областей движутся в направлении Днепропетровской области северо-западным курсом.
Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА!