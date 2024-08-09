Первоначально угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

01:20, 9 августа

Кировоградская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА!

01:06, 9 августа

В Воздушных силах рассказали о ситуации с "Шахедами":

  • БПЛА в Харьковской области движутся северо-западным курсом.
  • БПЛА на Запорожье, курс северо-западный.
  • БПЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской/Черкасской областей.
  • БПЛА в Херсонской области направляются в сторону Николаевской с востока.
00:26, 9 августа

Днепр и Павлоград, БПЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях.

00:16, 9 августа

БПЛА в Днепропетровской области движутся в направлении Днепра с востока.

23:43, 8 августа

БПЛА на границе Запорожской и Донецкой областей движутся в направлении Днепропетровской области северо-западным курсом.

23:10, 8 августа

Запорожская и Днепропетровская области – угроза применения ударных БПЛА!