Первоначально угроза была для жителей Востока нашего государства. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

01:20, 9 августа Кировоградская, Николаевская области – угроза ударных БПЛА!

01:06, 9 августа В Воздушных силах рассказали о ситуации с "Шахедами": БПЛА в Харьковской области движутся северо-западным курсом.

БПЛА на Запорожье, курс северо-западный.

БПЛА из Днепропетровской области в направлении Полтавской/Черкасской областей.

БПЛА в Херсонской области направляются в сторону Николаевской с востока.

00:26, 9 августа Днепр и Павлоград, БПЛА в вашем направлении с востока. Находитесь в укрытиях.

00:16, 9 августа БПЛА в Днепропетровской области движутся в направлении Днепра с востока.

23:43, 8 августа БПЛА на границе Запорожской и Донецкой областей движутся в направлении Днепропетровской области северо-западным курсом.