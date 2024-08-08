В четверг вечером, 8 августа, в Генштабе рассказали, что с начала суток захватчики совершили 16 авиационных ударов. В общем применили во время этих атак 23 КАБа.

Смотрите также Приносят страшные разрушения: что известно о КАБах, которыми Россия атакует Сумскую область

Сумщина под прицелом КАБов врага

Как констатировали в командование украинской армии, под прицелом врага были такие населенные пункты:

  • Приволье;
  • Павловка;
  • Басовка;
  • Новенькое;
  • Юнаковка;
  • Кияница;
  • Яблоновка:
  • Пушкаревка;
  • Кондратовка;
  • Могрица.

Оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. Известно о 16 авиационных ударах с применением 23 КАБов,
– указано в сообщении.

Кроме того, 7 августа в Генштабе констатировали, что фиксируют увеличение активности вражеской авиации возле приграничных районов Сумской области.

Воздушные силы постоянно информируют о воздушных угрозах, в частности, для жителей Сумщины.

Так, с начала суток 8 августа на телеграм-канале Воздушных сил появлялось 6 сообщений о пусках врагом КАБов:

  • 10:36
  • 10:45
  • 12:00
  • 16:02
  • 18:11
  • 20:58

Сумщина! Пуски КАБ! Повторные пуски,
– весь день можно было читать от Воздушных сил ВСУ.

Этот факт в очередной раз подтверждает желание оккупантов к непрерывному террору против гражданского населения.

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которыми враг мог атаковать Киев

В то же время в Генштабе отмечали, что количество боевых столкновений возросло до 56. Горячее всего – на Лиманском и Покровском направлениях.

Однако, по словам командования ВСУ, украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.