В четверг вечером, 8 августа, в Генштабе рассказали, что с начала суток захватчики совершили 16 авиационных ударов. В общем применили во время этих атак 23 КАБа.

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Сумщина под прицелом КАБов врага

Как констатировали в командование украинской армии, под прицелом врага были такие населенные пункты:

Приволье;

Павловка;

Басовка;

Новенькое;

Юнаковка;

Кияница;

Яблоновка:

Пушкаревка;

Кондратовка;

Могрица.

Оккупанты активизировали применение авиации по приграничным районам Сумской области. Известно о 16 авиационных ударах с применением 23 КАБов,

– указано в сообщении.

Кроме того, 7 августа в Генштабе констатировали, что фиксируют увеличение активности вражеской авиации возле приграничных районов Сумской области.

Воздушные силы постоянно информируют о воздушных угрозах, в частности, для жителей Сумщины.

Так, с начала суток 8 августа на телеграм-канале Воздушных сил появлялось 6 сообщений о пусках врагом КАБов:

10:36

10:45

12:00

16:02

18:11

20:58

Сумщина! Пуски КАБ! Повторные пуски,

– весь день можно было читать от Воздушных сил ВСУ.

Этот факт в очередной раз подтверждает желание оккупантов к непрерывному террору против гражданского населения.

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В то же время в Генштабе отмечали, что количество боевых столкновений возросло до 56. Горячее всего – на Лиманском и Покровском направлениях.

Однако, по словам командования ВСУ, украинские защитники принимают все необходимые меры для недопущения прорыва обороны.