У четвер ввечері, 8 серпня, у Генштабі розповіли, що від початку доби загарбники здійснили 16 авіаційних ударів. Загалом застосували під час цих атак 23 КАБи.
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Сумщина під прицілом КАБів ворога
Як констатували в командування української армії, під прицілом ворога були такі населені пункти:
- Привілля;
- Павлівка;
- Басівка;
- Новеньке;
- Юнаківка;
- Кияниця;
- Яблунівка:
- Пушкарівка;
- Кондратівка;
- Могриця.
Окупанти активізували застосування авіації по прикордонних районах Сумської області. Відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБів,
– вказано в повідомленні.
Крім того, 7 серпня у Генштабі констатували, що фіксують збільшення активності ворожої авіації біля прикордонних районів Сумської області.
Важливо, що Повітряні сили постійно інформують стосовно повітряних загроз, зокрема, для жителів Сумщини.
Так, від початку доби 8 серпня на телеграм-каналі Повітряних сил з'являлось 6 повідомлень про пуски ворогом КАБів:
- 10:36
- 10:45
- 12:00
- 16:02
- 18:11
- 20:58
Сумщина! Пуски КАБ! Повторні пуски,
– увесь день можна було читати від Повітряних сил ЗСУ.
Цей факт вчергове засвідчує бажання окупантів до невпинного терору проти цивільного населення.
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Водночас у Генштабі зазначали, що кількість бойових зіткнень зросла до 56. Найгарячіше – на Лиманському та Покровському напрямках.
Однак, за словами командування ЗСУ, українські захисники вживають усіх необхідних заходів для недопущення прориву оборони.