Першочергово загроза була для жителів Сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де прозвучала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Другий день поспіль: Генштаб фіксує збільшення активності російської авіації біля Сумщини
Що відомо про повітряну тривогу
Кіровоградська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА!
У Повітряних силах розповіли про ситуацію з "Шахедами":
- БпЛА на Харківщині рухаються північно-західним курсом.
- БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний.
- БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей.
- БпЛА на Херсонщині прямують у бік Миколаївщини зі сходу.
Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях.
БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу.
БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей рухаються у напрямку Дніпропетровської області північно-західним курсом.
Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА!