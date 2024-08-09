Першочергово загроза була для жителів Сходу нашої держави. 24 Канал закликає жителів областей, де прозвучала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Другий день поспіль: Генштаб фіксує збільшення активності російської авіації біля Сумщини

Що відомо про повітряну тривогу

01:20, 9 серпня

Кіровоградська, Миколаївська області – загроза ударних БпЛА!

01:06, 9 серпня

У Повітряних силах розповіли про ситуацію з "Шахедами":

  • БпЛА на Харківщині рухаються північно-західним курсом.
  • БпЛА на Запоріжжі, курс північно-західний.
  • БпЛА з Дніпропетровської області у напрямку Полтавської/Черкаської областей.
  • БпЛА на Херсонщині прямують у бік Миколаївщини зі сходу.
00:26, 9 серпня

Дніпро та Павлоград, БпЛА у вашому напрямку зі сходу. Перебувайте в укриттях.

00:16, 9 серпня

БпЛА на Дніпропетровщині рухаються у напрямку Дніпра зі сходу.

23:43, 8 серпня

БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей рухаються у напрямку Дніпропетровської області північно-західним курсом.

23:10, 8 серпня

Запорізька і Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА!