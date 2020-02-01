За чиї гроші Ахметов купує вишукані вілли, які коштують сотні мільйонів доларів

Понад 10 років тому з'явилася новина про те, що олігарх Рінат Ахметов придбав найдорожчу на той час квартиру в світі – триповерховий пентхаус в лондонському комплексі One Hyde Park. Нещодавно з’явилась нова сенсація. Ахметов за 200 мільйонів євро купив французький палац Villa Les Cedres. За чиї кошти олігарх купує вишукані будинки – читайте далі.

10 років тому наші тарифи пішли на придбання квартири площею 2300 квадратних метрів з куленепробивним склом і цілодобовим консьєрж-сервісом рівня п'ятизіркових готелів.

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Основне джерело прибутку Ахметова – Україна

Здавалося, що глибше дно пробити неможливо, адже Україна досі залишається однією з найбідніших країн світу. Джерело коштів Ахметова – це саме наша держава. В нього немає великого прибуткового бізнесу за кордоном.



Рінат Ахметов

При цьому бізнес Ахметова завжди був оповитий корупційними скандалами. То уряд Тимошенко дозволив йому провести додаткову емісію на "Дніпроенерго", то президент Янукович дав зелене світло на купівлю всієї енергетики, то інший президент Порошенко створив схему "Роттердам+", яка лягла на плечі всіх українців.

Що відомо про скандальну схему "Роттердам+"?У 2016 році запровадили методику формування ціни на вугілля, призначеного для виробництва електроенергії та ТЕС. Ці зміни ввели, адже майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям, на якому і працюють більшість ТЕС України, опинилися на непідконтрольній Україні території.



Купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах вирішили з метою забезпечення енергетичної незалежності України від окупованих територій. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг запевнила, що ця формула усуне ручне регулювання цін, позбавить Україну від проблем з достатністю вугілля для опалювального сезону.



Однак щомісяця формула збирає надлишковий мільярд гривень. Так, реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

Титул власника найдорожчої квартири Ахметов утримував три роки. Пізніше поступився ним іншому східноєвропейському олігарху, його ім'я невідоме.

Сенсація 2020: ще один палац Ахметова у Франції

І от тепер з'явилась нова сенсація, про яку пише британська ділова газета Financial Times. Ахметов за 200 мільйонів євро купив будинок з назвою Villa Les Cedres, який розташований в містечку Сен-Жан-Кап-Ферра. Це один з найдорожчих муніципалітетів у Франції, а, можливо, й всьому світі. Він розташований неподалік Ніцци на окремому півострові, що дозволяє створити унікальну атмосферу статків та благополуччя.

Палац Villa des Cedres займає площу близько 1700 квадратних метрів на узбережжі Середземного моря. Його побудували в 1870 році, колись там жив король Леопольд II з Бельгії. Це той самий монарх, який входить у список найбільш кривавих диктаторів світу. Він влаштував різанину в бельгійських колоніях в Африці.



Villa Les Cedres



Французький палац Ахметова

Новий маєток Ахметова розташований всередині приватного ботанічного саду, який обсаджений екзотичними рослинами. У цьому теж є певний символізм, адже будинок Ахметова в Донецьку колись теж був зведений у ботанічному саду, який в сумнівний спосіб вивели з приватні володіння олігарха. Зараз у Донецьку хазяйнують бойовики, тому Ахметов був змушений тікати до Києва, хоча раніше позиціонував себе як "некоронований хазяїн" Донбасу.

Компанія Ахметова "СКМ" заявила, що вони розглядають цей актив як "довгострокову інвестицію". Однак це типове словоблуддя, щоб обдурити українців, мовляв, палац купили не для проживання, а для вбереження грошей від знецінення.

► По-перше, якщо в Ахметова є вільні обігові кошти, то він міг би вкласти їх у модернізацію своїх металургійних або енергетичних підприємств в Україні, які труять мешканців тих регіонів, що дозволили йому так астрономічно збагатитися.

► По-друге, коли Ахметов купив найдорожчу квартиру в світі, розташовану в лондонському One Hyde Park, це теж пояснювали як "інвестицію в нерухомість”. Насправді ж там мешкає родина Ахметова, яка віддала перевагу благополучній Британії, а не своїй Батьківщині, яку вони розглядають виключно як дійну корову.

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Сам власник, який продав віллу Ахметову за 200 мільйонів, виробник алкогольних аперитивів "Davide Campari-Milano S.p.A". У серпні 2019 року він анонсував, що досяг попередньої угоди про продаж палацу для неназваної особи саме з метою "приватного використання".

Сусідами Ахметова стане Льовочкін, Фірташ та Прохоров

Цікаво, що неподалік палацу на французькому узбережжі, який купив Ахметов, розташована ще одна вілла Леопольда, яку купив російський олігарх Михайло Прохоров. Поряд є ще й українська олігархічна діаспора. Після переїзду Ахметова на Лазурове узбережжя Франції він стане сусідом Сергія Льовочкіна і Дмитра Фірташа. Їх будинки також знаходяться в містечку Сен-Жан-Кап-Ферра на відстані пішої доступності від Villa Les Cedres, яку купив Ахметов.



Сергій Льовочкін, Дмитро Фірташ і Михайло Прохоров

І якщо палац Ахметова раніше належав бельгійському королю Леопольду ІІ, то у віллі Фірташа, за легендою, раніше жив письменник Сомерсет Моем. Щоправда, Фірташу не щастить, адже він давно не може вирватися у свій будинок, адже очікує в Австрії рішення по екстрадиції в США.

Що відомо про справу Фірташа?Його арештували в Австрії у березні 2014 року за запитом влади США. Фірташа звинуватили в тому, що він незаконно хотів отримати дозволи на розробку родовищ титану в Індії. Як виявилось, бізнесмен хотів в майбутньому продавати їх в США. Його підозрюють у корупції на суму 18 мільйонів доларів.



Фірташ своєї вини не визнає. Всі звинувачення називає політично мотивованими та спрямованими на обмеження його впливу на процеси в Україні. Наприкінці червня 2019 року Верховний суд Австрії підтвердив законність рішення Вищого земельного суду Відня про екстрадицію олігарха. У липні вердикт затвердив міністр юстиції Австрії. Тоді стало відомо, що процес екстрадиції Дмитра Фірташа з Австрії в США тимчасово зупинений через клопотання захисту бізнесмена до Земельного суду Відня у кримінальних справах про перегляд справи.



У США Фірташу загрожує 50 років в'язниці та конфіскація всього майна.

А от Льовочкін регулярно відвідує свою віллу. Якщо подивитися права власності на його французький маєток, то можна побачити зв'язок з тіньовою приватизацією "Укртелекому" за часів Януковича.

Борг Ахметова

Новина про те, що Ахметов придбав будинок з'явилася майже одночасно з повідомленням про борг за пожежну охорону у Бурштинській тепловій електростанції, а це одне з підприємств олігарха. 63 пожежники з Бурштина, які охороняють електростанцію, вже три місяці не отримують зарплати. Їм винні три мільйони гривень. За мірками вілли Ахметова, думаю, одне дзеркало з його нового французького палацу коштуватиме саме так.

Але послухайте далі! Оскільки в Ахметова не знайшлося цих трьох мільйонів, обласне управління ДСНС уже звернулося до суду з позовом на "ДТЕК Західенерго", яке керує підприємством.

А тепер почитаємо відповідь менеджерів Ахметова:

"Заборгованість виникла через те, що наразі Бурштинська ТЕС працює в умовах кризи в енергетиці, яка пов'язана з імпортом електроенергії і низькими прайс-кепами – штучним обмеженням ціни. Як наслідок, заробляють закордонні виробники, а українська генерація не затребувана в системі та змушена працювати собі у збиток. Через це у підприємства виник дефіцит коштів, що позначається на своєчасності оплати наданих послуг", – додали в адміністрації Бурштинської ТЕС.

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Хто такий Рінат Ахметов: відео

Такий цинізм – це не просто знущання зі здорового глузду, чи з пожежників, які мають стояти на сторожі безпеки ахметовської станції. Таких випадків безліч по всій Україні. Коли підприємства Ахметова просто знищують екологію та не вкладаються в очисні системи, тримають своїх робітників за бидло. Коли за безцінь скуповують у них акції металургійних заводів. Коли виводять з енергетики астрономічні суми за схемою "Роттердам+" або через зелені тарифи. Саме на цьому та політичних договорняках тримається імперія Ахметова, яка дозволяє йому купувати віллу та фактично виводити 200 мільйонів євро з української економіки.

І тут все просто – або влада поставить його в рамки та зупинить монополію, або він, зі своєї лондонської квартири або французького маєтка, визначатиме, хто керуватиме Україною найближчі десятиліття.